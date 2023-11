Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

New Visionaries – Desert disco nights

Lalo López – Árboles

Escuelas Pías – Una baila y la otra no

Pinocho Detective – Música de ascensor

The Beatles – Now and then

The Killers – Your side of town

Suede – The sadness in you, the sadness in me

Sleater-Kinney – Say it like you mean it

Belako – Flower trouble

Parquesvr – Todos menos tú

Dua Lipa – Houdini

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Alberto & García – El rey dormido

La Herida, la banda asturiana Alberto & García publican el sencillo «El rey dormido». Una canción que suena como una mezcla entre The Strokes y Radio Futura, producida por Toni Brunet, masterizada por Jacobo Naya y con portada de Eduardo Carrillo. Alberto & García viajarán en breve a Latinoamérica: del 18 al 25 de noviembre estarán en México y del 26 de noviembre al 4 de diciembre en Chile. Apenas unos meses después de haber presentado su último disco, la banda asturianapublican el sencillo «El rey dormido». Una canción que suena como una mezcla entre, producida por, masterizada pory con portada deviajarán en breve a Latinoamérica: del 18 al 25 de noviembre estarán en México y del 26 de noviembre al 4 de diciembre en Chile.

Atticusfinch – El mundo de la mano (en directo)

Atticusfinch han publicado esta semana con Flor y Nata Records una versión en directo de su conocido tema «El mundo de la mano». La grabación tuvo lugar en el concierto que dieron el 9 de septiembre de 2023 en la Feria de Albacete, con la colaboración de Vicente Cuesta a la trompeta y la presentación en sociedad de Selene como vocalista principal. El vídeo es obra de José Manuel Cruz (The Magic Fly).

Casas y la Pistola – Galletas venenosas

Apenas un par de semanas después de la salida de su disco Padrino Buffalo 3, del que te hablamos en Muzikalia, Casas y La Pistola han publicado el vídeo de su single «Galletas Venenosas» con la colaboración del premiado actor Manolo Solo, quien estuvo con José Casas, autor de la canción, en el grupo Arden Lágrimas. «Galletas venenosas» es de aquella época, pero solo salió como maqueta. Esta nueva versión es más enérgica, con el toque del órgano de Julio Zabala, un bajo sincopado y una batería persistente.

Jodie Cash – I miss my man

Jodie Cash ha publicado esta semana un sencillo titulado «I Miss My Man». Se trata de un tema que recupera las raíces más country de sus inicios, y que pretende ser un homenaje a todas las mujeres de su familia, en especial, a su madre. Jodie Cash ha anunciado un nuevo disco, My Senses Vol. I, para 2024. Antes, este mes de noviembre, nos visitará para dar tres conciertos en Barcelona (11/11, Café Rock ‘n Roll), Lloret de Mar (18/11, Americana Hall of Fame) y Torredembarra (26/11, La Traviesa).

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.