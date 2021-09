AMFest anuncia (Parèntesi) para octubre con Toundra, Bala, Elle Belga y más

El AMFest finalmente no ha podido celebrarse este año a causa de la pandemia y previsiblemente regresará en 2022, concretamente entre los días 6 y 9 de octubre con la participación de Cult of Luna, Elder, Caspian, Pallbearer, Oranssi Pazuzu, DobleCapa, Irist, Holy Fawn y Aiming for Enrike como primeros confirmados.



Ayer saltaba la sorpresa, porque en 2021 no habrá festival, pero sí un (Parèntesi) en el que actuarán algunos de los artistas que iban a formar parte de su cartel. Se celebrará los días 8 y 9 de octubre con la participación de bandas nacionales entre las que se encuentran:

Viernes 8 de octubre

Bala

Vulk

It It Aanita

Sábado 9 de octubre

Toundra

Bones Of Minerva

Elle Belga

Así será el (Parèntesi) by AMFest

Esto no será un AMFest como lo conocemos habitualmente, y sí será una versión reducida como el pasado 2020. Esperamos que con menos frío (octubre no es diciembre), menos virus y las mismas ganas de buena música!

En el recinto podrás disfrutar de 2 barras de bar, la barra del Castell de Montjuïc y la barra del festival. Puedes consumir libremente en las dos, sabiendo que la recaudación de cada barra es independiente y que el festival no tiene nada que ver con la venta y recaudación de la barra del Castell.

Los horarios del festival serán de 19.45h (apertura de puertas) a 01.00am. Pondremos a disposición de los asistentes autobuses de bajada tras la finalización de los conciertos. Los horarios estarán disponibles en breve.

Queremos mantener aquello que llamamos « Los silencios del AMFest «. El concierto escogido es, como no, el de ELLE BELGA . Durante este concierto te pediremos silencio absoluto y respeto total por lo que suceda en el escenario. ¿Lo conseguiremos de nuevo, verdad?

«. El concierto escogido es, como no, el de . Durante este concierto te pediremos silencio absoluto y respeto total por lo que suceda en el escenario. ¿Lo conseguiremos de nuevo, verdad? Os dejamos con nuestro protocolo anti acoso.

Entradas de día y abonos a la venta en su web.