Anna B Savage avanza su nuevo EP con ‘Since We Broke Up’

Anna B Savage está de vuelva con un nuevo EP These Dreams que se publicará el 24 de septiembre.

Antes de su edición comparte el primer sencillo del mismo,”Since We Broke Up”. Hablando de la canción, Savage dice: “Esta canción existe en un espacio liminal posterior a la ruptura. Donde normalmente hay tristeza, reflexión y dolor de corazón, me di cuenta de que para mí este espacio en particular estaba lleno de alegría, resiliencia y pequeñas alegrías. Dirigida a la antigua pareja, permite un discurso fluido, aunque a veces tentativo: en realidad, no me había sentido sola desde entonces, no tomé la decisión equivocada, estoy mucho sola y me encanta. Esta canción explora el melodrama y la mundanidad de esos días después de una ruptura, donde las pequeñas cosas pueden parecer enormemente cambiadas ahora que estás luchando sola con ellas. Me encontré por primera vez en mi vida dándome cuenta de que me gustaba y que era feliz en mi propia vida. Quería que este vaivén emocional se reflejara en la producción, y creo que la oscilación entre los versos y los coros lo hace perfectamente: el tira y afloja entre todos los diferentes elementos audibles, los espacios entre el dolor y la alegría, la codependencia y autosuficiencia. Supongo que es la canción más feliz que he escrito “.

Escucha ‘Since We Broke Up’ de Anna B Savage