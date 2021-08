Aaron Frazer – Introducing (Dead Oceans / Popstock!)

Hace un par de años te hablábamos en Muzikalia de American Love Call (Popstock!, 2019), segundo disco de Durand Jones & The Indications. Un álbum publicado tres años después de que debutaran con un disco grabado con pocos medios y que pasó algo desapercibido, aunque no para todo el mundo como después veremos. En los Indications de Durand Jones había un batería, curiosamente blanco y algo delgaducho, que ponía voz a varias de las canciones. Sobre todo destacaba “Is it any wonder?”, incluida en su primer álbum. Aaron Frazer, ese es el nombre del batería-cantante, llamaba la atención con una voz en falsete, deliciosa y evocadora, que recordaba a la época gloriosa de la balada soul.

El llamativo falsete con aroma vintage de Frazer llegó a oídos de Dan Auerbach. Tan avispado y rápido como siempre cuando huele talento, Dan se puso en contacto con Aaron Frazer y le propuso grabar un disco en solitario. Para ello se lo llevó durante una semana a sus estudios Easy Eye Sound en Nashville y lo rodeó de un puñado de excelentes músicos de sesión, algunos de los cuales han formado parte del elenco de Daptone. Varios de ellos incluso tienen en su currículo grabaciones importantes del soul de los 60 y 70. Una época que queda perfectamente retratada en este Introducing… que sitúa a Frazer entre el grupo de cabeza de los revivalistas del soul. Auerbach también se trajo a algunos compositores importantes de aquellos años para ayudar a crear unos temas que, si hacemos caso a la hoja de promoción, fueron compuestos y grabados, en glorioso analógico, en apenas una semana.

Con esos mimbres es lógico que este primer álbum de Aaron Frazer en solitario recuerde inevitablemente a Motown, Hi Records o Philadelphia International, con sus exquisitos arreglos de metales y cuerdas. Canciones que nos llevan a rememorar aquellos maravillosos primeros años 70, con gente como Curtis Mayfield o Bill Withers en la cresta de la ola de la música negra junto a Marvin Gaye, Isaac Hayes o Stevie Wonder. Aunque el disco no está exento de cierta crítica social, como en una “Bad news” que recuerda a Gil Scott-Heron, lo que prima en este Introducing… es la balada romántica al estilo Al Green con referencias a los discos que hizo Smokey Robinson (otro mágico falsete) a mediados de los 70. Temas como “Leanin’ on your everlasting love” o “Love is” no dejan lugar a dudas, y además el propio Frazer admite que muchas de las canciones, todas ellas con participación suya en la composición, estuvieron principalmente inspiradas en su propia situación sentimental.

Introducing… es un disco con clara vocación revivalista, un ejercicio de estilo que, de todos modos, resulta apetecible y disfrutable. Seguramente no sea suficiente para cimentar una carrera sólida a largo plazo; el revival tan evidente no suele tener demasiado recorrido, pero nunca se sabe porque aquí hay gusto y talento. Estaremos atentos a sus pasos en el futuro, aunque Aaron Frazer sigue formando parte de la banda de Durand Jones y no sabemos si este primer disco en solitario tendrá continuidad o se quedará en simple anécdota. De momento ha creado la perfecta banda sonora para una tórrida noche de pasión: candidato claro a número 1 en todas las alcobas.

Escucha Aaron Frazer – Introducing