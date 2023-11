Baby Metal actuarán por primera vez en España

Route Resurrection Fest lo han vuelto a hacer y han traído una gira para otros impensable. Las japonesas Baby Metal estarán en dos únicas fechas en nuestro país. No pocos en el mundo del metal se echaron las manos a la cabeza, cuando una banda de crías, creada prácticamente en un laboratorio musical, comenzaron a tener cierto renombre durante los años 2013 y 2015. Lo cierto es que la propuesta, diseñada en principio por el productor nipón Kei Kobayashi, a modo de grupo “idol” no dejaba indiferente; la idea de mezclar el concepto de formación idol y J-Pop con el metal poco a poco fue ganando adeptos. Hoy Baby Metal bien superada la mayoría de edad y habiendo colaborado y girado con gente como: Judas Priest, Guns N´Roses, Red Hot Chili Peppers y un largo etc. se han ganado su puesto en la escena del metal.

Ahora y por primera vez en España, con todo el arsenal de efectos especiales, estarán Su-metal, Moametal y Momometal, reinas del J-Metal.

Las entradas de Barcelona se han agotado (aunque te puedes apuntar a la lista de espera) y en Madrid quedan muy pocas. Para esta gira cuentan con la banda de metal alternativo Megara.

Las fechas son las siguientes

10 de diciembre – Barcelona. Razzmatazz 1

11 de diciembre – Madrid. Palacio Vistalegre

Entradas aquí.