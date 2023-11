Los oyentes españoles se decantan por la música en español según un estudio de AIE

La Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE) acaba de hacer público un estudio sobre los hábitos de consumo de los españoles en cuanto a la música, en el que se percibe una preferencia por los y las artistas que cantan en español.

Os dejamos con el estudio:

España prefiere escuchar música en español o por lo menos eso es lo que arrojan los datos del estudio realizado por AIE, la entidad española que gestiona los derechos de los intérpretes y los músicos en todo el mundo. Según su información de monitoreo, el uso de la música en idioma español no deja de crecer. De hecho, en los últimos cinco años, ha aumentado 6 puntos consiguiendo representar en 2022 el 62% del mercado musical en España.

Si nos fijamos solo en las plataformas de streaming, esta preferencia por la música en nuestro idioma (música española + música latina + colaboraciones) ha crecido un 11% entre 2018 y 2022, pasando del 56% al 62%. En concreto, y poniendo el foco en la música latina, esta alcanzó un espectacular 26% de la cuota de mercado en 2022. Este gusto por la música en español también se aprecia, aunque en menor escala, en los datos del analógico (radio) que consiguen un incremento del 4% en los mismos años, al pasar del 49% al 51%.

Por tanto, según el estudio de AIE, cada vez se aprecia más en España la hegemonía de la música en español frente a la anglosajona que está experimentando una pérdida paulatina, pero constante, de la cuota de mercado que llega a alcanzar un descenso del 14% en el streaming.

Por supuesto, estos datos son solo el reflejo en España del éxito mundial que en el último lustro ha alcanzado la música latina, sobre todo del género urbano y del reguetón. Tal y como indica el último informe Engaging with Music de la International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), el reguetón es el quinto género más escuchado en el mundo, solo superado por el pop, el rock, el hip-hop/ rap y la música dance/electrónica. Un hecho que el propio CEO de Spotify, Daniel Ek, confirmó en su cuenta de X el pasado 21 de abril, al comentar que la música latina está haciendo historia, ya que ha conseguido que el “60 % de la lista global de Spotify de hoy sean canciones latinas…”. La propia plataforma recogía en uno de sus post que “las transmisiones de música latina en Spotify han aumentado casi un 170 % en los últimos cinco años. Desde el reguetón hasta el trap y el hip-hop, la música urbana latina ha encontrado su lugar como favorita entre los oyentes, especialmente la Generación Z”.

Esta influencia se aprecia especialmente en España según varios datos de Promusicae (Productores de Música en España). Por un lado, las listas anuales de venta de canciones desde el 2018 están encabezadas por temas de música cantada en español siendo una gran mayoría de origen latino. Durante años, se repiten nombres como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Rosalía o Aitana. Por otra parte, el último informe llamado “Radiografía del mercado de la música grabada”, constataba que el reguetón (34,2%) alcanza el tercer lugar del ranking de los géneros preferidos entre los españoles de 25 y 55 años. Tras este, en el cuarto y quinto puesto respectivamente, se sitúan el pop latino y el resto de la música latina (29%), que consiguen superar a otras categorías como la electrónica (28%) o la música de bandas sonoras (27,2%).

Esta tendencia puede tener muchas explicaciones. Una de ellas es que el fenómeno que se ha denominado como glocalisation o glocalización (globalización +localización) está afectando al consumo de música. Una de las últimas contribuciones al respecto ha sido el artículo ‘Glocalisation’ of Music Streaming within and across Europe, que, partiendo del análisis de 10 mercados europeos, concluye que, en general, existe un aumento de la presencia de la música local en las listas de éxitos nacionales a partir del análisis de las 10 canciones y artistas más escuchados en cada país en 2022. El estudio detalla países en los que este efecto es más evidente (Italia, Polonia, Suecia, Reino Unido y Francia) y otros donde está menos extendido (España, Países Bajos, Alemania y Portugal).

En el caso concreto de España, la glocalización está más centrada en el idioma que en la región. Además, destacan como ejemplo que pese a la importancia que siempre han tenido los artistas españoles en las listas de éxitos, a día de hoy, entre los 1.000 artistas más populares del mundo según Chartmetric, nueve son de España frente a 20 de Colombia.

Como es lógico, España ha sido uno de los países que de forma natural ha adoptado la música latina en sus diversos géneros y estilos a lo largo de los años, al igual que se ha hecho en Latinoamérica con la música de origen español. De hecho, no han sido pocos los artistas que han cruzado a uno y otro lado del charco recibiendo el cariño del público de ambos lados: Celia Cruz, Rubén Blades, Juan Luis Guerra, Gloria Estefan, Maná, Shakira, Ricky Martin, Daddy Yankee, J Balvin o Karol G, entre un largo etcétera han triunfado en España, como también lo han hecho Julio Iglesias, Raphael, Alejandro Sanz, Hombres G, Enrique Iglesias, David Bisbal o Rosalía, por citar a algunos de muchos, en Latinoamérica.