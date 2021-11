Bruce Springsteen lanza en vídeo ‘The Legendary 1979 No Nukes Concerts’

Bruce Springsteen y The E Street Band publicarán el próximo 16 de noviembre The Legendary 1979 No Nukes Concerts, un film que incluye diez interpretaciones inéditas de los conciertos benéficos MUSE en el Madison Square Garden, con secuencias enteras en vídeo del set completo de la banda por primera vez. Editado por el colaborador habitual de Springsteen Thom Zimny a partir de la película original en 16mm junto al audio remezclado de Bob Clearmountain, “The Legendary 1979 No Nukes Concerts” contiene las interpretaciones mejor grabadas y de la más alta calidad de una época explosiva, en ascenso y de la que hay pocas imágenes.

El film, una combinación de dos actuaciones capturadas durante los conciertos de varios días de “No Nukes”, contiene la intensidad de una maratón en el concierto de 90 minutos que ofrecieron Bruce Springsteen y The E Street Band. Entre lo más destacado, encontramos las versiones en ese momento inéditas de “The River” y “Sherry Darling,” clásicos del directo como “Badlands,” “Born To Run” y “Thunder Road,” y versiones de “Rave On” de Buddy Holly y una versión de “Stay” de Maurice Williams, con Jackson Browne, Tom Petty y Rosemary Butler como invitados especiales. El famoso productor de cine Jon Kilik –parte del equipo de cámaras en los conciertos No Nukes, y también autor de las notas que acompañan este lanzamiento– recuerda que la magia estaba en el aire. La energía en el escenario y la que tenía la gente superaba cualquier medición o descripción. “The Legendary 1979 No Nukes Concerts” fue grabado mientras Springsteen y The E Street Band estaban en medio de la grabación de The River y poco después de terminar su primera gira de éxito Darkness Tour en 1978, por lo que este evento se convierte en la singular ocasión de ver a los futuros miembros del Rock&Roll Hall of Fame en pleno ascenso de su popularidad.

El listado de canciones de “The Legendary 1979 No Nukes Concerts” de Bruce Springsteen y The E Street Band es:

1. Prove It All Night

2. Badlands

3. The Promised Land

4. The River

5. Sherry Darling

6. Thunder Road

7. Jungleland

8. Rosalita Come Out Tonight

9. Born To Run

10. Stay

11. Detroit Medley

12. Quarter To Three

13. Rave On

Mira el traíler de “The Legendary 1979 No Nukes Concerts” de Bruce Springsteen y The E Street Band