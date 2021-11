Placebo lanzan el single ‘Surronded By Spies’ y anuncian disco

Placebo están de vuelta con la que será continuación de Loud Like Love (2013), cinco años desde que entregaran su último sencillo, “Jesus’ Son“. Desde entonces, han publicado un recopilatorio, celebrado sus 20 años de carrera con una gira muy especial que pasó por nuestro país o conmemorado el aniversario de Without you Im Nothing (1998). Durante la pandemia se acordaron de sus seguidores recuperando algunos conciertos históricos y empezaron a hablar de que se encontraban preparando nuevas canciones.

Hace algunas semanas desvelaron su primer sencillo, “Beautiful James“, un tema marca de la casa, apasionado y con mensaje comprometido. Ahora llega un nuevo single del disco, “Surronded By Spies” de tono más pausado y oscuro.

Junto con este nuevo single ha llegado el anuncio del disco, Never Let Me Go, que vendrá acompañado de una gira por Gran Bretaña. Reserva Never Let Me Go y accede a la preventa de entradas aquí.

Como grandes maestros en catalogar la condición humana, la única forma de Placebo de examinar tanto sus defectos como su belleza encuentra un terreno fértil en 2021. Saliendo de la pandemia hacia un paisaje de intolerancia, división, saturación tecnológica y eco-catástrofe inminente, la suya es una voz que rara vez se ha sentido más significativa para el discurso contemporáneo y más apropiada para cantar estas historias al mundo. Dentro de la grabación lenta magnética del nuevo tema ‘Surdered By Spies’, no hay golpes para enfrentar la erosión de las libertades civiles, ya que la hábil entrega lírica de Brian Molko está casada con una sensación progresiva de claustrofobia que hace que las paredes se sientan como si estuvieran acercándose desde todos lados.

Brian Molko comenta: “Empecé a escribir la letra cuando descubrí que mis vecinos me estaban espiando en nombre de fiestas con una agenda nefasta. Entonces comencé a reflexionar sobre las innumerables formas en que nuestra privacidad ha sido erosionada, debilitada y robada desde la introducción de las cámaras CCTV en todo el mundo que ahora emplean tecnologías racistas de reconocimiento facial; el auge de Internet y el teléfono móvil, que ha convertido a prácticamente todos los usuarios en paparazzi y espectadores en sus propias vidas, y cómo en su mayoría todos hemos ofrecido información personal a enormes multinacionales cuya única intención es explotarnos.

Usé la técnica del cut-up inventada por William S Burroughs y popularizada en la canción moderna de David Bowie. Es una historia real contada a través de una lente de paranoia, un completo disgusto por los valores de la sociedad moderna y la exaltación del capitalismo de vigilancia. El narrador está al límite de sus ataduras, desesperado y asustado, completamente en desacuerdo con nuestro nuevo progreso y el dios del dinero “.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OFFICIAL PLACEBO INSTAGRAM. (@placeboworld)

Escucha ‘Surronded By Spies’ de Placebo

Placebo estarán actuando en la próxima edición del Mad Cool 2022 y en Bilbao BBK Live 2022.