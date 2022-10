Carlos Sadness estrena el vídeo de ‘Paradisíaco’

Como parte de su más reciente gira en Latinoamérica. Carlos Sadness aprovechó su visita a Costa Rica para rodar el videoclip de «Paradisíaco», single que se desprende de su más reciente EP titulado Perreo Bonito y cuya canción titular cuenta con la participación de La Bien Querida.

Dicho video fue producido por la casa productora costarricense NINE, y dirigido por Sebas Coto, quién previamente trabajó con Carlos en una colaboración del español con la artista venezolana Andrekza.

«Cuando Carlos me enseñó la canción, me parecía divertido explorar la idea de un Diablito enamorado en un paraíso tropical, y pues nuestra visión de paraíso va en función de los lugares en los que crecimos. La decisión de que el Diablito fuera representado por una mascarada fue bien fácil teniendo en cuenta que es parte del imaginario del cual crecí y pues también me parecía una forma muy especial de mostrarle nuestra cultura a una audiencia fuera de nuestro país como puede ser la española» comenta Coto.

Disfruta el vídeo ‘Paradisíaco’ de Carlos Sadness