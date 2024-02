Caroline Polachek y Weyes Blood juntas en la nueva ‘Butterfly Net’

Caroline Polachek ha anunciado una versión ampliada de Desire, I Want to Turn Into You, que como sabéis elegimos como mejor disco internacional de 2023. Al igual que el original, esta nueva versión del mismo se lanzará el Día de San Valentín (14 de febrero) a través de Perpetual Novice.

Uno de sus avances lo conocimos hace algunas semanas, «Dang» descrita por la cantante como una de las «canciones más pegadizas» de su catálogo y cuenta con la producción de Cecile Believe (SOPHIE, Shygirl), Danny L Harle (Charli XCX, Pinkpantheress) y la propia Polachek.

Ahora llega una versión actualizada del tea «Butterfly Net», ahora con la participación de Weyes Blood que también aparecerá en este Desire, I Want to Turn Into You: Everasking Edition.

Escucha ‘Butterfly Net’ de Caroline Polachek ft. Weyes Blood