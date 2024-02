Escucha lo nuevo de Yard Act junto a Katy J Pearson

Yard Act vuelven con el sucesor de The Overload (2022), un nuevo trabajo que llegará el próximo 1 de marzo con el título de Where’s My Utopia? (uno de los discos más esperados de 2024).

El nuevo disco de los británicos es una coproducción entre la propia banda y el miembro de Gorillaz Remi Kabaka Jr. en la que continúan en la senda del post-punk de sus comienzos, dándole un toque más festivo que aguerrido y acercándose a propuestas a medio camino entre Madchester y el dance punk.

Ya conocíamos canciones como «Dream job», «Petroleum» o «We Make Hits», ahora estrenan «When The Laughter Stops» com la compañía de la vocalista Katy J Pearson.

Como comenta James Smith: «El sentimiento de la letra llega al corazón de Where’s My Utopia? casi de inmediato, y descubre que el cinismo generado por la misma circunstancia en la que yo me encontraba durante ‘Dream Job’ da paso ahora a una pizca más genuina de miseria. Afortunadamente -alerta de spoiler- he conseguido encontrar una salida a este pozo, por el momento. Mientras que la letra fue rápida, musicalmente fue muy difícil. Como suele ocurrir cuando Ryan presenta una línea de bajo, armónicamente es bastante ambigua y todos oímos cosas diferentes. Yo oía la canción en un tono menor bastante bluesero, mientras que Sam [guitarrista] oía una melodía en tono mayor muy dulce y acaramelada. La canción iba de un lado a otro; si no recuerdo mal, hablamos mucho de «Lovefool» de The Cardigans. Durante una sesión de grabación en Kettering con Russ Russell en Parlour Studios en diciembre de 2022, yo estaba tocando un Roland Juno con el arpegiador zumbando al final. Ryan cambió la velocidad para que fuera a medio tiempo y, de repente, lo inquietante del tema cobró sentido; sonaba como la cuenta atrás de un reloj del juicio final de John Carpenter o algo así. Sam retocó las guitarras para que sonaran como «High Voltage», de Electric Six, y eliminamos la percusión más funky e hicimos el ritmo más agresivo, como en «Seven Nation Army». Katy vino a vernos a Metropolis, en Londres, para doblar las voces del estribillo y le dio a todo el tema un enorme impulso para el que nunca tendré voz. Es fantástica. Le pedí a David Thewlis que recitara Macbeth al final por razones obvias. Los resultados hablan por sí solos«.

Escucha ‘ When The Laughter Stops’ de Yard Act

Yard Act en España

La banda británica nos visita la próxima primavera en las siguientes fechas:

MARTES 9 DE ABRIL – MADRID (SALA MON)

JUEVES 11 DE ABRIL – BARCELONA (LA (2) DE APOLO)

Las entradas están a la venta en DICE a un precio de 22 € más gastos de distribución.