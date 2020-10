Conexiones MZK: Sesión especial Halloween

Es el día de Juan Tenorio, la noche de todos los santos, en la que despiertan los difuntos, se honra a los muertos o en el que de un tiempo a esta parte y siguiendo las influencias anglosajonas, celebramos la noche de Halloween.

Cualquier excusa es buena para comer buñuelos de viento y huesillos de santo, para disfrazarnos de zombies o para colgar una calabaza terrorífica, aunque este año desde casa, porque hay un virus que da más miedo que los vampiros, monstruos, espectros y demás fauna. Por eso, hoy en nuestro podcast Conexiones MZK celebramos Halloween con una sesión especial un tanto freak con composiciones de los últimos setenta años, sí ¡setenta! desde himnos de los años 50 a recientes interpretaciones del mal en forma de canción. Presentaremos la sesión y te dejaremos con ella, una hora de oscuras pasiones con rockabilly, surf, música siniestra, rock y diversión. De The Ventures, Screaming Lord Stuch y The Coasters, a John Carpenter, The Raveonettes, Bauhaus, Bruno Martino, Screamin’ Hay Hawkins, Siouxsie & The Banshees, The Horrors, Marilyn Manson o Bonet de San Pedro.

