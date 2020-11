Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Se trata de recordar algunos de los temas que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, a la vez que aprovechamos para darte a conocer alguna otra novedad de la que todavía no te hemos hablado. Hoy, nuestras canciones de la semana son estas.

Biela – Nantes-Madrid

Chef Creador – Telepi

AC/DC – Shot in the dark

These New Puritans – We want war [drums]

Papa Topo – La chica vampira

Clacowsky – Jesús ha muerto

Sigur Rós – Dvergmál

U2 – Stuck in a moment

Alberto Montero – Le Soleil

Beingmoved – Young

M. Ward – For heaven’s sake

Cuchillas – Colorado

Autechre – M4 Lema

Johnny B. Zero – People

Jane Weaver – The revolution of super visions

La Juventud – ¿Qué es Halloween?

The Smashing Pumpkins – Ramona / Wyttch

Kiko Veneno – Hambre

Calexico – Hear the bells

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Gener – La trama principal

El grupo valenciano Gener ha publicado esta semana “La trama principal”, primer adelanto de su próximo álbum de estudio. Un disco llaamdo Esto no es un disco de Gener que verá la luz a mediados del 2021. Será el cuarto álbum del grupo y el primero que publican en castellano. Lo nuevo de Gener ha sido grabado en los estudios Río Bravo, producido por Jorge Martí (Luis Brea, Siberian Wolves y Ghost Transmission), mezclado por Luca Petricca y masterizado por Fred Kevorkian. El vídeo de “La trama principal” muestra a un niño que nos recuerda una sensación primaria que no hay película que pueda evocar: el agua del mar recorriendo nuestra piel en el primer baño del primer verano.

Sean Frutos – Tu obra de arte

Sean Frutos, vocalista de Second, comenzó hace un par de meses una andadura en solitario que compatibilizará con los planes de la exitosa banda murciana. Tras el primer lanzamiento, “Ilustres opinadores”, que ya incluimos entre nuestras canciones de la semana en su momento, Sean Frutos presentó el segundo de los sencillos de esta nueva aventura, “Tu obra de arte”. Esta semana se ha estrenado el vídeo de esta canción, un tema que habla de inspiración, arte y desamor y que de nuevo experimenta con sonidos y letras que no tienen cabida en el repertorio de Second.