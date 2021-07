Conor Oberst reedita “Ruminations” con cinco temas extra

El pasado 2016 Conor Oberst editaba Ruminations, tras su aventura con su banda Desaparecidos, otro de sus proyectos aparte de Bright Eyes.

Cuando se cumplen cinco años del lanzamiento del que fue uno de sus discos más populares en solitario, llega una reedición que tendrá cinco canciones extra.

“No esperaba escribir un disco. Sinceramente, no esperaba hacer casi nada. El invierno en Omaha puede tener un efecto paralizante en una persona, pero en este caso funcionó a mi favor. Me quedaba hasta tarde todas las noches tocando el piano y viendo cómo se amontonaba la nieve fuera de la ventana. Lo siguiente que supe fue que había quemado toda la leña del garaje y tenía suficientes canciones para un disco. Las grabé rápido para que quedaran bien, pero luego me pareció bien dejarlas así”. Comenta Conor Oberst.

Estas son las canciones de Ruminations de Conor Oberst

1. Tachycardia

2. Barbary Coast (Later)

3. Gossamer Thin

4. Counting Sheep

5. Mamah Borthwick (A Sketch)

6. The Rain Follows the Plow

7. A Little Uncanny

8. Next of Kin

9. You All Loved Him Once

10. Till St. Dymphna Kicks Us Out

11. Overdue *

12. Too Late to Fixate *

13. Afterthought **

14. Empty Hotel by the Sea *

15. Napalm *

* inéditas

** publicada en 7” y en versión digital a finales de 2016

Escucha Ruminations de Conor Oberst