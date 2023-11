Continúa la gira de Helmet, que recae en España esta semana

Como veníamos anunciando la gira europea de Helmet recaerá en España y no queda nada. Su anunciado regreso ha sido lanzado hace escasos días y ya podemos decir que es un regreso muy acertado. Left (Sonic Tours Records) está grabado a la antigua usanza – según propias palabras de su líder Page Hamilton – y también concebido y pensado como tal. Son once canciones en poco más de media hora, sin contemplaciones, sin desperdicio. Once trallazos que nos traen de vuelta a los mejores Helmet.

Acaban de sacar un nuevo vídeo, extraído del mencionado disco, del tema “Big Shoot”.

Y por lo que se extrae de los setlists de algunos de los conciertos de esta gira, no solo tocarán temas nuevos, no faltarán canciones de sus discos más clásicos con los que aprendimos a amarlos.

Recordamos que Helmet solo tienen dos fechas en España, que son estas

30 noviembre. Madrid. Sala Nazca

1 diciembre. Hondarribia. Psilocybenea Aretoa

Entradas aquí.