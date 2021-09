Dean Wareham anuncia gira recuperando ‘On Fire’ de Galaxy 500

Dean Wareham vuelve a nuestro país recuperando las canciones de uno de sus primeros proyectos, Galaxy 500. Concretamente, su disco On Fire, editado en 1989. El repertorio de la gira también incluirá temas del disco que publicará el 15 de octubre de este año, I Have Nothing To Say To The Mayor Of L.A.

El músico neozelandés puso en marcha Galaxie 500 en 1987 y lo convirtió en uno de esos grupos influyentes que todo el mundo cita. Haciendo un paralelismo con el tópico que se decía en su día sobre The Velvet Underground, puede decirse que Galaxie 500 no tenía millones de fans, pero cada uno que tenía formaba una banda. Solo así puede entenderse la fuerte huella que en los 90 dejó su música -ensoñadora y enigmática, de intensas atmósferas- a decenas de formaciones del shoegaze y el slowcore.

Tras la ruptura de Galaxie 500 en 1991, fundó una nueva banda al año siguiente. La llamó Luna y su bagaje son siete discos de estudio y uno en directo -entre 1992 y 2005-, más su renacer de 2014. Además, formó en 2005 el dúo Dean & Britta con la bajista de Luna, Britta Phillips. Juntos, además de publicar tres LPs y otros tantos EPs, han compuesto las bandas sonoras de las películas “The Squid And The Whale” (2005), “Tenure” (2009) y “Mistress America” (2015).

Gira de Dean Wareham plays ‘On fire’ (Galaxy 500)

Sevilla, el 17 de febrero (Sala X); Cádiz, el 18 (Edificio Constitución 1812); Alicante, el 19 (Las Cigarreras); Valencia, el 20 (sala pendiente de anunciarse); Barcelona, el 22 (Laut); y Madrid, el 23 (Sala Nazca).

Las entradas para estos conciertos, salvo el de Valencia, ya están a la venta.

Escucha ‘On fire’ de Galaxy 500