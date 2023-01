Deerhoof tendrán nuevo disco en marzo, ‘Miracle-Level’

Deerhoof anuncia que su nuevo álbum Miracle-Level será lanzado el 31 de marzo a través de Joyful Noise Recordings. Producido por Mike Bridavsky en dos semanas del verano de 2022, es el primer álbum de Deerhoof que se ha grabado completamente en un estudio de grabación. También es su primer álbum completo cantado completamente en japonés, idioma nativo de Satomi.

«De repente, sin previo aviso, se me presentó una oportunidad para producir a Deerhoof durante dos semanas consecutivas en No Fun Club en Winnipeg, Manitoba», dice el productor Mike Bridavsky, un completo desconocido para la banda hasta que el fundador de Joyful Noise, Karl Hofstetter, lo sugirió. «Empecé a escuchar sus álbumes y me di cuenta: no tengo ni puta idea de cómo hacer un disco de Deerhoof. ¿Alguien lo tenía? Habían armado un catálogo de discos pensativos, salvajes y únicos, cada uno diferente al anterior. Iba a ser insertado en un organismo creativo que había trabajado casi exclusivamente entre sí, con control ilimitado de cada pitido y sonido. Era la sesión que había estado soñando toda mi vida profesional, y estaba aterrorizado».

El nuevo sencillo «Sit Down, Let Me Tell You A Story», es como cuando miramos el estado del mundo y pensamos «Será un milagro si sobrevivimos». Pero los milagros son lo que hacen los humanos como especie más inventiva e impredecible del planeta. Miracle-Level es el manifiesto místico de Deerhoof sobre la creatividad y la confianza, su respuesta a las industrias artificiales de engaño, coerción y aburrimiento con las que nos vemos obligados a lidiar.

Escucha ‘Sit Down, Let Me Tell You A Story’ de Deerhoof