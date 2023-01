Thus Love – Memorial (Captured Tracks)

Esta es una historia de lo más prosaica: tres amigues que comparten piso y que tienen, más o menos, gustos afines y deciden comenzar a hacer canciones. Ya venían de tocar en bandas locales en Vermont, así que solo era cuestión de pillar los instrumentos y ponerse en marcha. Eso es lo que han hecho Echo Mars, Lu Racine y Nathaniel Van Osdol, que grabaron este Memorial (Captured Tracks, 2022) en el piso compartido. Ya no es necesario tener mucho dinero para grabar, solo hacen falta ganas. Ellas van sobradas.

Este es un disco que rezuma entusiasmo y destreza para canalizar toda esa angustia juvenil contenida postpandemia a través de canciones que miran a sus héroes del pasado, pero que saben filtrar a su manera de una manera notable. No encontrarán un disco que rompa molde alguno, pero sí canciones bien hilvanadas, y una fuerza expresiva proverbial.

Thus Love lo tienen, tienen esa fuerza que hace que sus canciones estén un paso más allá de sus evidentes influencias. Los arpegios de guitarra de “Repetitioner” son deudoras de los primeros The Smiths, pero suenan a las mil maravillas, y Echo canta como si fuera una mutación entre Brett Anderson y Michael Hutchence. El legado postpunk ochentero lo encarnan con soltura (“In Tandem”, “Family Man”) con guiños a unos Echo & The Bunnymen henchidos de furia juvenil.

En “Pitch And Point” dicen haber cogido prestadas ideas de Nina Hagen (pues será verdad si ellos lo dicen), pero en temazos como “Friend” o “Crowd” me hacen pensar que han escuchado mucho a The Chameleons, a los The Church, Joy Division, o a Killing Joke. Todo un catálogo de muy buenas referencias que se agrupan en un cancionero más que disfrutable.

