Depeche Mode lanzan en Bluray sus cortometrajes con Anton Corbijn

Los fans de Depeche Mode al fin pueden disfrutar de dos recopilaciones de vídeos editados a finales de los 80 y finales de los 90. Strange (1988) y Strange Too (1990), solo habían sido publicados en VHS y Laserdisc en su momento, pero al fin están disponibles en DVD y Bluray.

Strange / Strange Too reúne por primera vez juntos los visionarios cortometrajes realizados por el maestro de la fotografía y la dirección Anton Corbijn, en colaboración con Depeche Mode, para crear así una nueva iconografía visual de la banda y su música.Once películas musicales recién restauradas a partir de fuentes originales en Super 8 mm, junto a seis «viñetas» inéditas de los archivos de la banda.

Según comenta su hoja de promo, al ensamblar los montajes finales de Strange y Strange Too, Corbijn creó un orden visual en el que los vídeos musicales individuales se perciben como una película continua, con contenido intercalado adicional que no aparecía en los clips originales. Ya a la venta.

Este es el contenido de Strange / Strange Too de Depeche Mode

1 A Question of Time

2 Strangelove (Official Video)

3 Never Let Me Down Again (Strange Video Split Mix)

4 Behind the Wheel

5 Pimpf

6 Personal Jesus (Remastered)

7 Policy Of Truth (Strange Too Video Mix)

8 Enjoy The Silence (Strange Too Video Mix)

9 Clean

10 Halo

11 World in My Eyes (Official Video)

12 Strangelove

13 Behind the Wheel

14 Behind the Wheel (Shep Pettibone Mix)

15 Personal Jesus (Acoustic)

16 Policy of Truth

17 Policy of Truth (Trancentral Mix)

Visita la próxima primavera

Depeche Mode regresan a nuestro país en 2024, presentando Memento Mori (Columbia, 2023) . El ahora dúo inició su gira mundial de 80 fechas en marzo, y lo estuvo presentado en nuestro país, en las ediciones de Barcelona y Madrid de Primavera Sound, a principios del pasado mes de junio. Dentro de unos meses tendremos la ocasión de volverles a ver en España en las siguientes fechas:

12 y 14 DE MARZO 2024 – WIZINK CENTER, MADRID

16 DE MARZO 2024 – PALAU SANT JORDI, BARCELONA

21 DE MARZO 2024 – BEC!, BILBAO

Las entradas ya están a la venta en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.