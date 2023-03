Depeche Mode – Memento Mori (Columbia Records / Sony)

Nadie se esperaba el fallecimiento de Andy Fletcher la pasada primavera. El alma de Depeche Mode y el de sus muchos seguidores colapsó al tener que despedir de manera prematura a uno de sus miembros fundadores. Por entonces, Memento Mori (recuerda que morirás) ya estaba escrito y su título decidido. La sacudida fue tan inesperada que estuvo a punto de no ser grabado, pero el ahora dúo decidió seguir adelante buscando nuevas vías de trabajo conjuntas que reforzaron su unión, con una interesante renovación en sus planteamientos. Reconocer las ausencias es casi tan importante como aprender a valorar lo que tienes, por eso este disco no solo afronta la pérdida, sino que está lleno de esperanza y redención.

Renunciando al sonido rudo y afilado de Delta Machine (2013), los coqueteos con el blues o la experimentación de Spirit (2017), entregan una obra atemporal tan conmovedora como redonda, que no solo puede ser vista como un continuo homenaje a su compañero, sino que ofrece ciertas novedades en su habitual forma de proceder. En primer lugar, Martin Gore comparte coautoría en cinco de los cortes, cuatro con Richard Butler (The Psychedelic Furs) y por primera vez en uno de sus discos, con Dave Gahan. Juntos construyen una «Wagging Tongue» apoyada en brillantes sintetizadores y un emotivo juego de voces que repite «cuando ves morir a otro ángel». También choca que por primera vez en mucho tiempo, Gore tan solo cante una canción, reservándose la conmovedora balada “Soul with Me”. Una sentida interpretación –«estoy listo para las páginas finales»- construida sobre una guitarra con trémolo y una base fantasmal que recuerda a Low de Bowie, y es su tema cantado más redondo desde «Home».

Memento Mori trae de vuelta composiciones que remiten de lleno a sus temas más exitosos. «Ghost Again», coescrita con Butler y primer adelanto que conocimos, sorprende por su estructura clásica y por su habilidad por saber conjugar su tono pop con un aire sombrío totalmente reconocible -«El tiempo es fugaz, mira lo que trae»-. Quizá este sea el pico melódico del conjunto, aunque singles el potencia como «Never Let Me Go» o la agridulce «People Are Good» con resonancias de Kraftwerk –«Que el cielo me ayude, que el cielo nos ayude»-, no le andan demasiado lejos. Se muestran vulnerables y mortales, ahí tienen el tono casi fúnebre de una «My Cosmos Is Mine» que arranca con ritmos industriales, ruidos metálicos y un bajo electrónico, o la canción de amor del conjunto, «Don’t Say You Love Me» (de nuevo con Butler). El tono cinematográfico de la etérea “Speak To Me” y su ruido final, terminan por apagar 50 inspirados minutos que bien podrían ser el cierre de la carrera discográfica de Depeche Mode por todo lo alto. Esperemos que no sea así.

