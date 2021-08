Diez canciones feministas (de los 90’s) en ‘Bienvenido a los 90’

En la emisión de hoy nos damos un paseo por nuestra década favorita escuchando 10 canciones con espíritu feminista, porque en los 90 surgieron un montón de bandas lideradas por mujeres que utilizaron el punk y el rock para dar a conocer sus inquietudes.

El movimiento Riot Grrrl de Olympia se mezcló con la lucha contra el racismo, la misoginia o el sexismo a la que se enfrentaban las bandas de la bahía de San Francisco o la lucha por la igualdad que denunciaban en Reino Unido.

Suenan:

01. L7 – Just Like Me

02. Bikini Kill – Feels Blind

03. 7 Year Bicth – Dead Men Don’t Rape

04. Slant 6 – What Kind of Monster Are You?

05. Huggy Bear – Herjazz

06. Spitboy – What Are Little Girls Made Of?

07. Sleater-Kinney – Call the Doctor

08. Hole – Retard Girl

09. Julie Ruin – Crochet

10. Le Tigre – Hot Topic