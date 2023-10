Dion Lunadon publica un nuevo sencillo

Tal como te informamos hace un mes, Dion Lunadon (The D4, A Place To Bury Strangers) publicará un nuevo álbum el próximo 14 de noviembre. El disco, titulado Systems Edge, saldrá a través del sello In The Red Records y ya puede reservarse en este enlace.

Como segundo avance, hoy mismo se lanza el sencillo «I walk away». Este nuevo sencillo de Dion Lunadon es un potente y enérgico tema de power punk que viene acompañado de un siniestro vídeo dirigido por él mismo. Al respecto, el neozelandés residente en Nueva York comenta que «fue una idea simple, que se me ocurrió en el último minuto mientras grababa el vídeo de ‘Secrets’. Tenía una localización. Tenía una guitarra. Tenía un pasamontañas. Me puse manos a la obra«.

Además, Dion Lunadon ha anunciado una gira europea que, de momento, incluye estas fechas en España:

20 de noviembre

Barcelona, Razzmatazz 3

ENTRADAS YA A LA VENTA

21 de noviembre

Madrid, Funhouse

ENTRADAS YA A LA VENTA

22 de noviembre

Bilbao, Rocket

ENTRADAS YA A LA VENTA

