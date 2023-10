The Streets, el grupo británico de música electrónica y hip-hop creado por Mike Skinner, acaba de publicar un nuevo álbum: The Darker The Shadow The Brighter The Light. El disco incluye 15 temas, entre ellos el single de adelanto «Each Day Gives» y otras canciones inéditas como «Bright Sunny Day». Su sonido está muy ligado a los sonidos de la pista de baile, entrelazando garage y house con líneas de bajo y una experiencia similar a la de los clubs y discotecas del Reino Unido.

El lanzamiento del álbum coincide con un largometraje, con el mismo nombre, dirigido por Mike Skinner, líder del grupo y creador de todo el proyecto. En la película se investiga un asesinato ambientado en la zona de discotecas de Londres. Skinner escribió, dirigió, grabó, editó, musicalizó, financió e incluso creó sus propios efectos especiales para la película, rodando en distintos lugares del Reino Unido en 2022. Las canciones del álbum forman la banda sonora de la película y, en ocasiones, también desempeñan el papel de narrador. Aunque el álbum y la película se crearon de manera conjunta, ambos se pueden disfrutar por separado.

A continuación puedes escuchar una de las canciones del nuevo álbum de The Streets, un tema inédito titulado «Bright sunny day».