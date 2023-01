Henry Rollins, líder de Black Flag además de escritor y activista político, dijo una vez que uno solo puede fiarse de sí mismo y de los seis (algunas versiones dicen que se quedó en cuatro) primeros discos de Black Sabbath. Bien, yo añadiría a la lista (casi) cualquier disco de Doctor Explosion. No importa que hayan estado más de diez años sin sacar nuevo álbum, cuando lo han hecho la sensación ha sido de maravillosa continuidad, como si no hubiera pasado el tiempo y hubiesen estado entrenando todo este tiempo para no perder la forma. Incluso para mejorarla: casi me atrevería a decir que con su nuevo disco, Superioridad Moral, llegan incluso a mejorar aquel tremendo Hablaban Con Frases Hechas (Boomerang, 2011).

Puede sonar exagerado, pero es que lo nuevo de Doctor Explosion se abre con nada menos que cuatro tremendos pelotazos de garage-rock con algo de psicodelia como son “Insatisfacción”, la grandiosa y reivindicativa “Vestir de mujer”, la no menos excelsa “El día que David Bowie murió” y la potente “Grises”. Y no es que las que vienen después bajen mucho el nivel, es que el nivel estaba altísimo. Incluso así “Apego evitativo” es cruda y brutal, aunque algo lineal, pero muchas bandas jóvenes de punk rock podrían tomar notas escuchándola.

Hablemos también de las letras. La “superioridad moral” de la que habla Jorge Explosion aparece aquí en clave irónica, como lo demuestra ese inesperado y divertido final con “Paleto (they call me country”), versión algo libre de una canción de 1968. A estas alturas está claro que el disco es una crítica a la gente que se cree superior al resto, y que en realidad todos somos iguales en cuanto a ignorancia de algunas cosas. Si uno lo piensa bien, es una actitud muy punk; Superioridad Moral es tremendamente punk. En su concepción, en su mensaje. Una bofetada a las tonterías por las que discutimos en redes sociales. Incluso en “El día que David Bowie murió”, que aparentemente encierra emoción y devoción, aparece el sarcasmo en ciertos momentos. ¡Ah, se me olvidaba! “Acidez” es la canción en la que más claramente aparece esa “alergia a la estupidez” que en el resto de canciones solo se intuye.

Independiente de mensajes, Doctor Explosion entregan en Superioridad Moral un lote de canciones casi perfectas e invencibles. Puede sorprender de un grupo que parecía casi desaparecido, pero no para quien les haya seguido en las últimas décadas y sepa cómo se las vienen gastando desde el principio. Jorge Explosion es como ese amigo sabio pero humilde que habla poco pero, cuando habla, todo son aciertos.

