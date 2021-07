Drug Store Romeos publican su disco de debut

Drug Store Romeos se formó en la universidad cuando los amigos de la infancia Jonny y Charlie publicaron un anuncio para encontrar un bajista para su nueva banda: el destino jugó su papel con Sarah respondiendo y demostrando rápidamente ser una mejor vocalista que cualquiera de ellos. Con los papeles invertidos y Charlie ahora al bajo, y Jonny a la batería; el trío pasó los siguientes días combatiendo su amor por Stereolab y Portishead.

Ahora Drug Store Romeos, publica su esperado álbum debut,The World Within Our Bedrooms, a través de Fiction Records.

Grabado en los estudios Eastcote de Londres con el productor George Murphy, The World Within Our Bedrooms es un testimonio de juventud y aventura; un escape de la mundanidad y una prueba de que el arte siempre abrirá una puerta a aquellos que buscan escapar. La banda explica: “El álbum es un viaje de emociones y esquemas de color. Muchas bandas tienen una emoción constante en todo su álbum, pero nosotros queríamos reflejar la naturaleza siempre cambiante del estado mental de alguien durante un período de tiempo. Siempre quisimos crear nuestro propio mundo”.

Escucha el debut de Drug Store Romeos

Gira de Drug Store Romeos

Recientemente han anunciado una gira por Europa que comenzará a finales de verano. Hay tres fechas confirmadas en España junto a Black Country, New Road:

30/10/21 | Dabadaba (Donostia)

02/11/21 | El Sol (Madrid)

03/11/21 | Laut (Barcelona)

Foto: Neelam Khan Vela