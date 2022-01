Sorteamos dos entradas dobles para el concierto online de The Smile

Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead tienen nuevo grupo. El dúo se une a Tom Skinner, batería de la banda Sons Of Kemet para formar The Smile, de quienes recientemente pudimos escuchar el single “You Will Never Work In Television Again”, una pieza guitarrera que ha sorprendido a los fans de la banda británica.

Los últimos meses hemos ido descubriendo algunos otros temas, como la balada “Free In The Knowledge”. Pronto tendremos más noticias de ellos y conoceremos la fecha de publicación de su debut.

Mientras, los días 29 y 30 de enero The Smile ofrecerán tres conciertos en el Magazine de Londres. Las tres actuaciones serán ante un público sentado y se transmitirán en tiempo real a través de streaming. Un show que será capturado por el director Paul Dugdale (The Rolling Stones, Adele, Paul McCartney) y producido por Driift. Las entradas están a la venta en este enlace: www.thesmiletheband.com

Los horarios de los conciertos son los siguientes:

TRANSMISIÓN #1: Londres – 8pm Sab. / Nueva York – 3pm Sab. / Los Angeles – 12pm Sab. / Sydney – 7am Dom. / Tokyo – 5am Dom.

TRANSMISIÓN #2: Londres – 1am Dom. / Nueva York – 8pm Sab. / Los Angeles – 5pm Sab. / Sydney – 12pm Dom. / Tokyo – 10am Dom.

TRANSMISIÓN #3: Londres – 11am Dom. / Nueva York – 6am Dom. / Los Angeles – 3am Dom. / Sydney – 10pm Dom. / Tokyo – 8pm Dom.

Las tres retransmisiones estarán disponibles también para aquellos que cuenten con entradas en forma de repeticiones ilimitadas durante 48 horas a partir de las 2pm GMT del domingo 30 de enero.

