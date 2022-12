El Minifestival presenta su edición de 2023

El Minifestival de Música Independiente de Barcelona, nacido en 1995 con la intención de llevar a la ciudad grupos que lo tenían complicado para ir a tocar, celebrará su 28ª edición los próximos días 24 y 25 de febrero. Antes, como de costumbre, tendrá lugar la fiesta de presentación que será el sábado 21 de enero en Heliogábal y contará con las actuaciones de Simon Love e Interrogación Amor.

El Minifestival 2023 sigue con la tradición de dinamizar la escena local al tiempo que presenta a artistas y grupos complicados de ver en otros festivales más grandes. En cualquier caso, tras las dificultades de estos últimos años, esta nueva edición del Minifestival será la más internacional en mucho tiempo.

En la fiesta de presentación, como hemos comentado, actuarán el galés Simon Love (ex líder the The Loves) presentando las canciones de su proyecto en solitario. También lo harán los madrileños Interrogación Amor, también con nuevo disco publicado en 2022 por Elefant Records.

En la jornada del viernes 24 de febrero, también en la Sala Heliogábal, podrán disfrutarse a partir de las 20:45h las actuaciones de Special Friend (París), dúo de melancólico indie-pop lo-fi; Gemma Rogers con su música vanguardista desde Londres, y Pizza Fantasy (Barcelona), nuevo proyecto de Pavo Peña (Ella Ella) junto al productor madrileño Mike Benza.

La jornada del sábado 25 de febrero, la más numerosa en cuanto a actuaciones, tendrá lugar en el Casinet d’Hostafrancs a partir de las 17:30. Por allí pasarán los escoceses The Close Lobsters, el grupo de Durham Martha, el británico David Christian (Comet Gain), la artista local Carlota Flâneur, las londinenses Cheerbleederz y el joven grupo, también de Londres, Me Rex.

A estas actuaciones musicales se añadirán, el jueves 2 de febrero a partir de las 19h, diversas actividades complementarias que tendrán lugar en l’Espai Albareda con acceso gratuito.

Las entradas para esta nueva edición del Minifestival pueden adquirirse a través de este enlace de compra anticipada.

Más información en la propia web del festival y en sus redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter.