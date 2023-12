Entrevistamos a Carrera Blanca

Con apenas un año de vida, Carrera Blanca se presentan hoy en su ciudad (Siroco –entradas aquí-), Madrid, con un EP bajo el brazo que ha sorprendido y gustado a niveles sorprendentes para una banda sin apenas trayectoria. Su puesta de largo será esta noche en la Siroco, una cita cuyas entradas agotaron en apenas tres días, lo que les ha servido para lanzarse a la piscina y pasar al siguiente nivel: anunciar un bolo en la sala El Sol, para el 29 de febrero del próximo año. Ellos no saben qué les deparará el futuro, pero lo que sí tienen claro es que su objetivo no es otro que pasárselo bien representando al “lado cuqui-punki del tontipop”.

«Nos tenemos que autogestionar porque es lo que hay y porque también nos está gustando desde el minuto uno tener el control de todo»

¿De dónde surge Carrera Blanca?

Diana: Esto surgió porque yo hago viñetas y quería darles más vida, más recorrido, y la única forma que se me ocurría era haciendo canciones. Entonces conocí a Germán (productor del EP) por casualidades de la vida y nos pusimos a hacer un poco el tonto haciendo canciones que no pensábamos que fueran a llegar a nada. Y de repente empezó a tener recorrido. A la gente le empezó a gustar y fue como «oye, yo quiero montar una banda». Y aparecieron estas personas.

Entonces, ¿Carrera Blanca es la banda de Precariada?

Diana: No. De hecho yo valoré si llamar al grupo Precariada y luego lo descartamos también. Esto lo hablamos porque yo quería separar los proyectos: que uno fuera Precariada y otro fuera Carrera Blanca, porque no le veía sentido a unirlos.

Ángel: Sí que es una conversación que se tuvo al principio. Al final, creo que la marca de Carrera Blanca es una cosa nueva. De hecho, ya ha habido varias personas que después de escucharnos han descubierto que Diana es Precariada.

Diana: Eso es lo más gracioso. Yo pensaba que mucha gente nos seguía por mi cuenta. Y luego he descubierto que nos siguen sin saber que era yo la que cantaba. Es lo más guay.

¿Y por qué Carrera Blanca?

Albert: Por el Skyrim, jajaja.

Diana: Por muchos motivos. Y por todos. Sobre todo por hacer música explosiva…

Carrera Blanca nace en 2022, así que acabáis de empezar a introduciros en esta jungla que es la industria musical, ¿qué barreras os habéis encontrado hasta el momento?

Albert: Pfff, que que te respondan las salas es un trabajo de agobiar a la gente prácticamente, de acosarla. No solo escribes cientos de veces, sino mandar WhatsApp, llamarles… hasta que consigues cerrar una fecha de un concierto. Y lo pasas mal porque dices “ya va quedando menos tiempo para la fecha que yo quería que tocásemos y no consigo nada”. Y esto, casi a medio año vista. Pero bueno, confiamos poder anunciar pronto la girita de invierno…

Ángel: Al final lo que destacaría aquí es que nos autogestionamos con todo… No te diría que es una decisión súper propia porque es lo que con lo que nos hemos encontrado, jajaja.

Diana: A mí me encantaría tener 8.000 € a repartir entre producciones.

Ángel: Nos tenemos que autogestionar porque es lo que hay y porque también nos está gustando desde el minuto uno tener el control de todo. Y eso supone que no gestionemos tanto los ensayos como las canciones, como la composición, como la grabación, como la producción, como el management, como el booking…

Albert: La comunicación…

Diana: En resumen, que somos adultos funcionales sin querer serlo.

Ángel: Y la obligación de llevarnos bien, que de momento se está consiguiendo.

Albert: Eso va bien.

Sin embargo, anunciáis vuestra primera fecha en una sala tan mítica como la Siroco y la llenáis en cuestión de tres días…

Albert: A ver, creíamos que podría ir bien, pero no tan tan bien. Eso nos dejó locos a los cuatro. Sacamos a la venta las entradas el día que se publicó nuestro primer EP y fue como “bueno, a ver qué tal”. Además, decidimos sacarlo ese día también para aprovecharnos de la promo del EP, en plan, por si acaso va mal, que ayude el EP. Pues ostras, eh!El primer día se había vendido el 70% de toda la sala.

Diana: Y además le decíamos a amigos que comprasen la entrada y decían: “va tía, si queda mazo”. ¡¡QUE QUEDAN VEINTE!!

Ángel: Estamos súper agradecidos y ,era algo que no esperábamos, para nada, que fuera era así. Obviamente es nuestra ciudad, es nuestro primer concierto, sabíamos que la acogida iba a ser buena… pero no esperábamos que fuera así.

Albert: Tenemos unas ganas, desde que se anunció el SOLD OUT, de que llegara el día de hoy… LOCAS.

Ángel: Es una cosa que sentimos que habla muy bien de la banda, pero también de cómo está la escena de Madrid, porque al final hay 17 conciertos cada semana. Todas las salas están llenas. Como decía antes Albert, al reservar una sala para hoy en Madrid tienes que empezar a pensarlo en abril prácticamente. Entonces habla mucho de cómo la gente está de deseosa de ir a conciertos.

Fer: Esto nos abrió a pensar un poco más grande para la próxima vez para que no se quede gente fuera porque esta vez mucha gente nos ha escrito para pedirnos entradas, rollo “seguro que me puedes conseguir una”. Y es que no. “¿Y una invitación?” Tampoco, es que no hay invitaciones, no hay nada ahora mismo. Por eso queríamos dar un salto en Madrid a una sala un poco más grande.

Y después de la Siroco y la Sol en cuestión de dos meses, ¿qué se propone Carrera Blanca?

Diana: Ir a los Latin Grammy el año que viene, jajaja. A nosotros nos gusta soñar mucho a lo grande, pero lo primero es hacer una girita en primavera por España.

Ángel: Sí, estamos buscando ya a un club de fútbol que quiera tener un himno de Carrera Blanca. De momento no sale. Estamos en ello.

Fer: Eso está de moda ahora.

Ángel: Estamos grabando canciones nuevas que esperamos que puedan salir para enero, febrero o marzo de 2024. Hay gente dentro del grupo que está insistiendo mucho en hacer un videoclip, porque creo, CREO (risas), que es algo que puede ser muy valioso y muy divertido.

Diana: En los Latin Grammy ponían videoclips de gente, entonces si queremos ir…

Ángel: Lo que más nos apetece es tocar y girar. Y tenemos planteado tocar en primavera en Barcelona, tocar en Murcia, en Málaga, en Zaragoza… Ojalá sea posible tocar en todos estos sitios, pero vuelvo a lo mismo, nuestro objetivo ahora más cercano es tocar y seguir pasándonoslo bien porque nos lo estamos pasando genial tocando.

Vosotros mismos os definís como el lado cuqui-punki del tontipop, ¿por qué creéis que este subgénero, el tontipop, está en auge?

Diana: No sé el motivo. Quizás es que a la gente le gusta escuchar música y reírse o sentirte representada. Es que es un poco lo que te decía de las viñetas, que la gente ve mis viñetas y se siente representada. Y tú escuchas una canción de tontipop de amor y al final como habla de estas cosas tan de cultura popular, de cosas que te pasan a ti, te sientes representada.

Fer: Son canciones fáciles, sencillas, divertidas… No es metal progresivo, claro. Es lo que quieres escuchar para pasártelo bien directamente.

Diana: Para decir “buah, soy yo literal”.

Ángel: Supongo que siempre ha habido un género cómico dentro de la música y absurdo y exagerado, pero yo creo que hoy en día, no sé por qué razón, pero se ha sumado con una música como medio nostálgica, de los 90, con sonidos medio electrónicos, medio rockeros, y ha surgido una escena en la que… hay un montón de gente diciendo tonterías.

¿Pero creéis que este subgénero también os limita de alguna manera? Porque quizá puede que sea un género que sí, que tenga mucho auge hoy en día, pero que quizá no aparezca entre los cabezas de cartel de los festivales…

Albert: A mí un poquito me ha rayado. En plan, hay que tener un poco de cuidado de no convertirnos en un grupo de mofa… No somos Ojete calor, también hacemos canciones serias jajaja. Nos reímos de cosas serias.

Diana: Tampoco creo que nuestra aspiración sea ser cabeza de cartel.

Fer: Con pasarlo bien nos vale.

Diana: Con estar en un cartel, me parece súper bien, jajaja.

Fer: Pero sí que hay bandas ahora que están dentro de este género y son cabeza de cartel: Ginebras, Cariño… Y oye, a lo mejor no tanto tontipop, sino más en el post-punk, que puede ser un poco más duro, hay una infinidad de bandas que están tocando mucho y están girando

Diana: También es verdad que estamos aún investigando nuestro sonido, porque «Cinco meses» no tiene nada que ver con el rollo que estábamos haciendo. “King Kong” es también algo diferente. Y con las que vienen ahora también estamos un poco investigando cómo queremos que suenen.

Ángel: Sí, yo es lo que iba a comentar que de las seis canciones que hemos publicado ahora es verdad que la etiqueta de tontipop nos encaja, pero es verdad que hay tres canciones que sí que juegan mucho con la comedia y con la absurdez, pero hay otras tres canciones que no juegan tanto con eso. “Mis amigas” es una canción bastante emotiva.

Diana: Más moñas.

Sobre todo, “Cinco meses”.

Ángel: Estamos aún descubriendo por dónde van los tiros y es verdad que solemos referirnos a Carrera Blanca como pop, pero es verdad que el pop es un género tan, tan, tan amplio, que a veces tienes que generalizar, tienes que concretarlo. Y es verdad que nos acercamos al género un poco más absurdo y a veces un poco punky.

Fer: Estaremos ahí entre el tontipop, el post punk… Lo nuevo es un poco más guitarrero, un poco más rápido…

¿Y cuáles son vuestros referentes? ¿Son los que nos podemos esperar todos, como Los Fresones Rebeldes?

Albert: Ahí cada uno es de su padre y de su madre.

Fer: Cada uno escuchamos una música completamente distinta, que no sabría decirte un referente en este género, porque tampoco es algo que haya escuchado mucho.

Albert: Bueno, tenemos dos grupos que hemos tanteado canciones suyas que también nos definen mucho, desde el pop de La Oreja de Van Gogh a la cosa más guitarrera y marciana de Mujeres. Eso sí que nos gusta mucho.

Fer: Es verdad que tenemos grupos en común todos. Por ejemplo, no tenemos nada que ver con ellos, pero Cala Vento nos gusta a todos. No nos parecemos en nada, pero ahí encontramos la unión.

Diana: Eso es lo guay: somos las Spice Girls. Cada una es una spice. Es chulo porque mola que dentro de que somos súper diferentes cada uno, cuadramos guay de alguna forma extraña.

Fer: La cerveza ayuda.

Diana: Mira, yo con mi té verde.

Ángel: Pero sí, ha habido ensayos en que hemos empezado hablando de Eskorbuto y hemos acabado cantando a Rafaela Carrá. Se podría decir que esos son los extremos de la escala de influencias de Carrera Blanca, jajaja.

Aparte de querer hacer reír a través de vuestras letras, también se vislumbra un poco de crítica social y política, como en las viñetas de Precariedad, ¿de alguna manera, también queréis mandar mensajes políticos a través de vuestra música?

Diana: Volviendo a lo que decíamos antes, el objetivo es que la gente se sienta representada con la música que escucha. Entonces, no sé si es que queremos dar un mensaje político, pero supongo que al final todo es político. Así que sí, pero no es el objetivo principal. Simplemente queremos dar nuestro mensaje, pero al final los mensajes tienen ideología.

Fer: La problemática hoy por hoy de que los jóvenes no puedan pagar un alquiler es algo que está en la realidad. Por lo tanto, hacemos algo que nos representa a nosotros, pero es el problema que tenemos ahora. Por lo tanto, es un mensaje social, un mensaje generacional.

Diana: O sea, el objetivo más que político o social, es que la gente se sienta representada y encuentre un poco la voz que está buscando y diga “jo, esto me pasa a mí también, pues no soy el único pringado que le están estafando con el alquiler”.

Fer: Y que mientras se cabreen pueden estar contentos y sea divertido. Que digan: “Qué putada, me estafan con el alquiler, pero qué bien esta canción que me hace reírme”.

Entonces, ¿pretendéis poner voz a una generación?

Diana: Esas son palabras fuertes.

Fer: Queremos contar lo que nos pasa por la cabeza.

Diana: ero no tenemos muchas pretensiones. Ya te digo, si es que esto surgió como un “vamos a hacer música” y reírnos y no tenía ningún objetivo más allá. Y ahora que está yendo un poquito más allá, pues ya te digo, todo lo que venga, bienvenido, pero no queremos ser Raffaella Carrá. Si lo somos, fenomenal, pero no es nuestro objetivo.

Albert: Pero a pesar de ello nos lo estamos tomando muy en serio. Estamos pluriempleados totalmente con el grupo.

Diana: Yo estoy actualmente casada con Carrera Blanca.

Albert: Veo más a estos tres que a nadie.

Decís que al final todo es político, que vosotros habláis de los problemas que os pasan, pero no todos los grupos hacen eso. ¿Echáis de menos dentro de las bandas jóvenes, las de vuestra generación, algo más de compromiso?

Ángel: Buena preguntita, la verdad. Hace poco hubo una polémica en La Riviera con Sleafor Mods. Le lanzaron al cantante una bandera de Palestina y dos veces la devolvió y a la tercera vez se cabreó, tiró el micrófono y se metió pa’ dentro y dijo que él era músico y que él no sabía de estas cosas, que eran muy complicadas, y que no le pidiera peras al olmo.

Fer: Y que no le pidiesen identificarse con algo que no conoce al 100%.

Ángel: Parte de Carrera Blanca viene de una escena punki y hemos ido a muchos conciertos punk. Nos gusta la música que está comprometida y a veces también nos gusta la música que simplemente habla de cosas diferentes. Yo, personalmente, sí que a veces echo en falta que se hable de los problemas reales de la gente y el grito rockero de “que les jodan” e intentar gritar contra lo que nos oprime. Pero bueno, yo que sé, también entiendo que a veces simplemente te han destrozado el corazón y quieres hacer un disco con 13 canciones sobre lo que has pasado.

Fer: Yo lo que pienso es que es verdad que a lo mejor musicalmente las bandas no lanzan tanto el mensaje, pero yo creo que luego personalmente sí que veo una posición, un posicionamiento político social de la mayoría de las bandas dentro de una escena, dentro de su forma de pensar. También es lo que ha dicho Diana, todos estamos representados por política, todos tenemos nuestro pensamiento y es muy difícil ser aséptico y dejarlo todo al lado. Entonces, aunque no canten sobre ello, sí que, por ejemplo, hay bandas que luego se posicionan a favor del feminismo, a favor o en contra. Por ejemplo, ahora con las elecciones hubo una campaña muy fuerte en contra de Vox.

Diana: Al final es lo que decías: tú eres músico y no es tu obligación posicionarte políticamente, porque en realidad tu profesión no está ligada a eso. Pero si lo quieres hacer, fenomenal y si no lo quieres hacer, también creo que está fenomenal, porque al final es tu libertad de expresión. No creo que estés obligado a posicionarte.

Ángel: Bueno, el debate sobre si se debería aprovechar un altavoz para mandar X mensajes creo nos queda grande ahora mismo a nosotros, jajaja.

Diana: Sí, totalmente. Tampoco hay que pedirle peras al olmo, porque nosotros sí que estamos comprometidos política y socialmente, pero hay mucha gente que no le interesa, no entiende, no quiere saber… Es mejor que se callen si no saben.

¿Creéis que el hecho de hablar de los precios del alquiler y meteros con Ayuso os puede cerrar puertas a la hora de crecer en la industria?

Ángel: Seguramente algo puede llegar a cerrar. Por eso creo que las bandas que están triunfando ahora a lo mejor no se mojan tanto políticamente en sus letras, pero luego sí se mojan personalmente en una entrevista, o en un concierto encima del escenario dan el mensaje que quieren dar aunque no estén en las canciones. Pero bueno, tampoco creo que sea algo que nos preocupe ahora.

Diana: Es que a nosotros lo que nos preocupa ahora mismo es pasárnoslo bien, estar a gusto con nuestras letras, que nos diviertan, y a quien no le guste pues…

Ángel: Hombre, yo creo que si no podemos acceder a una puerta por metemos con Ayuso, creo que no es nuestra puerta.

Diana: Yo no me he metido con ella, yo he pedido que la recen.

Fer: También hay puertas que si no se abren, debe ser por algo y si es por algo que estamos representando nosotros, pues ya está, pues no es nuestra puerta.

Para terminar, os voy a hacer unas preguntitas cortas para quien no os conozca, pueda saber quiénes sois:

¿Quién es Carrera Blanca?

Fer: Somos cuatro chavales con ganas de pasárselo bien, con música divertida para todo el mundo.

Diana: Yo estaba pensando en un unicornio. Es un unicornio divertido, con muchos colores y a la vez muy punk.

Albert: Un unicornio rabioso

Ángel: Un unicornio, pero en vez de tener un cuerno tiene unos cuernos de cabra.

Diana: Pensaba que ibas a decir un miembro fálico y estaba flipando.

Una banda.

Diana: Yo ahora estoy flipando con Repion.

Fer: Como he dicho, Cala Vento nos une bastante.

Albert: Yo siempre defenderé a los Ganglios.

Ángel: Yo voy a defender a Él mató a un policía motorizado.

Un disco.

Ángel: Bellavista, de Viva Belgrado

Fer: Yo se lo compro, aunque me gusta más Flores y carne, pero Bellavista también está bien.

Diana: Yo no escucho discos, solo música separada.

Albert: Fin de un viaje infinito, de Deluxe.

Una película.

Ángel: El otro día vi School of Rock, así que School of Rock.

Albert: Los Tenenbaums

Fer: Mmm, Jackie Brown o Reservoir Dogs.

Diana: Yo tengo el cerebro frito. Te voy a decir Hércules, porque la banda sonora me la meto por el…

Un festival en el que os gustaría tocar.

Diana: Sonorama. Me fliparía.

Albert: Tomavistas… o el Resu, jajaja.

Fer: El Canela.

Ángel: Nosotros fantaseamos con cualquier festival en el que podamos disfrazarnos.

Fer: También fantaseamos con tocar en cualquier festival, jajaja.

Foto Carrera Blanca: Silvia Suárez