Primal Scream ponen imágenes a ‘The Centre Cannot Hold’

Ya queda menos para el regreso de Primal Scream que vuelven con Come Ahead (reserva aquí), que será publicado el próximo 8 de noviembre. Once nuevas canciones que encuentran al principal compositor, vocalista y líder del grupo, Bobby Gillespie, ante algunas de las composiciones más personales de la carrera de su banda.

El proceso de composición de Come Ahead comenzó en 2022. En ese momento, Bobby Gillespie no tenía idea de si volvería a hacer otro álbum de Primal Scream. Por primera vez en mucho tiempo, la letra llegó antes que la música. La historia fue lo primero. Bobby escribió solo, usando una guitarra acústica. Las ideas fluían rápidamente, en largos estallidos de inspiración. Este proceso, junto con el apoyo del productor David Holmes, proporcionó una nueva forma de entrar. Trabajando con Holmes y el guitarrista de Primal Scream, Andrew Innes, las sesiones de Come Ahead se completaron entre Belfast, Londres y Los Ángeles.

Los escoceses están de regreso con el sucesor de Chaosmosis, un disco del que ya hemos escuchado «Love Insurrection», «Deep Dark Waters», «Ready To Go Home» y «The Centre Cannot Hold», de la que hoy descubrimos su videoclip.

Un tema que explora la fragilidad y el caos en tiempos de incertidumbre al que ha puesto imágenes el que fuera miembro de sus paisanos The Jesus and Mary Chain, Douglas Hart.

Disfruta el vídeo de ‘The Centre Cannot Hold’ de Primal Scream

Estas serán las canciones de ‘Come Ahead’ de Primal Scream

1.Ready To Go Home

2. Love Insurrection

3. Heal Yourself

4. Innocent Money

5. Melancholy Man

6. Love Ain’t Enough

7. Circus Of Life

8. False Flags

9. Deep Dark Waters

10. The Centre Cannot Hold

11. Settler’s Blues

Foto: Adam Peter Johnson