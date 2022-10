Escucha a Florence + The Machine remezclada por IDLES

Florence + the Machine publicaba su quinto álbum de estudio, Dance Fever, la pasada primavera, disco que se grabó principalmente en Londres en el transcurso de la pandemia, a expensas de la reapertura del mundo.

Evoca lo que Florence, en pleno confinamiento, más echaba de menos -los clubs, bailar en los festivales, el torbellino del movimiento y la unión y la esperanza de los reencuentros venideros. Es el álbum que recupera lo mejor de la artista: la Boudica acaudillando el cartel de los festivales, blandiendo himnos como una espada flamígera.

Uno de sus temas, «Heaven is Here» ha caído en manos de IDLES que la remezclan dotándola de unos ambientes fantasmales que oscurecen su tono, acercándola a una especie de Siouxsie rodeada por sintetizadores: “’Heaven is Here’ fue la primera canción que escribí durante el aislamiento, después de un período prolongado de no poder llegar al estudio. Quería hacer algo monstruoso. Y este clamor de alegría, de rabia y de pena fue lo primero que salió. Al estar también cerrados los estudios de baile, soñaba con algún día poder crear una coreografía con el tema. Así que esta es una de las primeras piezas musicales que he hecho específicamente con la danza contemporánea en mente».

Escucha ‘Heaven is Here’ de Florence + The Machine remezclada por IDLES