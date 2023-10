Escucha el nuevo sencillo de Malummi

Malummí es un proyecto indie originario de Basilea, Suiza. El próximo 17 de noviembre lanzará su nuevo álbum, The Universe Is Black, a través de Irascible Records. Se trata de un disco cuyas canciones se muestran moldeadas por la propia experiencia personal de Malummí, abordando temas como las relaciones en sus distintas formas, el amor propio o la salud mental. Además The Universe Is Black también examina de una manera crítica las construcciones sociales en una sociedad blanca y patriarcal. El disco está disponible para su reserva en este enlace.

Como adelanto, hoy Malummí comparte su nuevo sencillo, «Bones». Liderado por guitarras eléctricas relucientes y soñadoras, junto a voces delicadas pero poderosas, «Bones» captura la ironía de sentirse verdaderamente vivo. Este segundo sencillo extraído del próximo álbum de Malummí presenta una mezcla moderna de rock alternativo, folk-rock y shoegaze en un ambiente refrescante y positivo.

A continuación puedes escuchar «Bones», el nuevo sencillo de Malummí.

