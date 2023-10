Depeche Mode edita cinco remezclas inéditas de ‘My Favourite Stranger’

Depeche Mode estrenaban el pasado mes, el tercer sencillo de su último trabajo, Memento Mori (Columbia, 2023) una obra difícil, pues tuvo que ser grabada tras el repentino fallecimiento del miembro fundador de la banda Andrew Fletcher el pasado mayo.

«My Favourite Stranger», coescrita por Martin Gore y Richard Butler (Psychedelic Furs), un doppelgänger que encarna las facetas más oscuras del individuo. Una canción que llegó con su vídeo a cargo de su habitual colaborador Anton Corbjin, cuyos juegos de sombras potencian lo onírico de la narrativa.

Ahora, como ocurrió con «Ghosts Again» y posteriormente con «Wagging Tongue«, llega el correspondiente EP de remezclas con la participación de aristas como el genio del minimal Boris Brejcha o la colombiana Ela Minus.

Estas son las canciones ‘My Favourite Stranger (Remixes)’ de Depeche Mode

01. My Favourite Stranger (Boris Brejcha Remix)

02. My Favourite Stranger (Ela Minus Remix)

03. My Favourite Stranger (Long Island Sound Remix)

04. My Favourite Stranger Sunken Cages Remix)

05. My Favourite Stranger (Al Wootton Remix)

Escucha ‘My Favourite Stranger (Remixes)’ de Depeche Mode

Visita la próxima primavera

Depeche Mode regresan a nuestro país en 2024, tal y como se confirmaba hace un par de semanas y se oficializaba días después. El ahora dúo inició su gira mundial de 80 fechas en marzo, y lo estuvo presentado en nuestro país, en las ediciones de Barcelona y Madrid de Primavera Sound, a principios del pasado mes de junio. Dentro de unos meses tendremos la ocasión de volverles a ver en España en las siguientes fechas:

12 y 14 DE MARZO 2024 – WIZINK CENTER, MADRID

16 DE MARZO 2024 – PALAU SANT JORDI, BARCELONA

21 DE MARZO 2024 – BEC!, BILBAO

Las entradas ya están a la venta en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.