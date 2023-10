Escucha el primer EP de Erin Hyvin

Erin Hyvin es una artista de Barcelona que, tras vivir una temporada en Los Ángeles, sintió la necesidad de convertir las experiencias vividas en canciones. Nace así su primer EP, It Was All A Dream, publicado este verano. En sus canciones Erin explora el Sueño Americano a través de sus ojos y su propia experiencia: un mundo de fantasía construido a partir de la libertad, la fama prefabricada y los sueños frustrados. Erin habla con sinceridad sobre sus vivencias, aprendizajes y de la necesidad de sentirse empoderada para seguir mirando hacia adelante.

En lo musical, estamos ante un EP de gran calidad para tratarse de un debut. El disco, aunque breve ofrece gran cantidad de exquisitas melodías, ritmos definidos pero suaves, letras muy personales y una voz dulce que transmite calma y sensibilidad. Instrumentalmente el disco también está muy bien elaborado, con los arreglos justos y los espacios vacíos necesarios para incrementar el carácter narrativo de las canciones.

La mayoría de las canciones ya habían salido como sencillo: «Alyssa», «Betty Jane», «Better Off Without This» y «Visions». Solo se incluye una canción inédita titulada «La La Land», un recorrido geográfico y también existencial por las calles de Los Ángeles.

Este primer disco de Erin Hyvin ha sido producido, grabado y mezclado por Ildefons Alonso (El Petit de Cal Eril) en Konvent de Cal Rosal y masterizado en Chicago por Saff Mastering. La portada del EP evoca un un mundo ensoñador que tiene continuación en algunos de los vídeos que acompañan a los sencillos. Como detalle, la corona de flores que lleva Erin fue creada mediante inteligencia artificial. A este respecto cabe destacar que todo el tema visual que rodea a la artista, un imaginario de colores, flores, naturaleza y referencias a la cultura popular norteamericana, está muy cuidado y es un buen reflejo de la placidez y fantasía de su propuesta musical.

A continuación puedes escuchar It Was All A Dream, el primer EP de Erin Hyvin.

