Cat Power comparte otras dos canciones de su homenaje a Dylan

Cat Power está de regreso con el álbum en vivo Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert, sucesor de Covers (2022). Un trabajo que se publica el próximo 10 de noviembre y captura la presentación en vivo que tuvo lugar un año antes en el Royal Albert Hall de Londres, en la cual Chan Marshall recrea meticulosamente uno de los conciertos más famosos y transformadores de todos los tiempos, aquel que se llevó a cabo en el Manchester Free Trade Hall en mayo de 1966, pero es conocido como el Concierto del Royal Albert Hall debido a una grabación pirata mal etiquetada.

Tras compartir «She Belongs to Me» y «Ballad of a Thin Man», llegan «Mr. Tambourine Man» y «Like A Rolling Stone». «Más que el trabajo de cualquier otro compositor», dice Chan Marshall, «las canciones de Dylan me han hablado y me han inspirado desde que empecé a escucharlas por primera vez a los 5 años».

El lanzamiento del disco vendrá acompañado de una serie de conciertos especiales, como una actuación el día de San Valentín en la principal sala de conciertos de Estados Unidos, el Carnegie Hall.

Escucha ‘Mr. Tambourine Man’ y ‘Like A Rolling Stone’ de Cat Power