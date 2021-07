Escucha ‘I’m Waiting For The Man’ de Matt Berninger para el tributo a la Velvet

Como te venimos contando, El próximo 24 de septiembre llega un nuevo tributo a The Velvet Underground & Nico a través del sello Verve. I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico, incluye la participación de artistas como Michael Stipe, Iggy Pop, St. Vincent, Kurt Vile and the Violators, Courtney Barnett, Matt Berninger de The National, Sharon Van Etten, Angel Olsen, Thurston Moore, Bobby Gillespie, Fontaines D.C., entre otros, que versionarán cada una de sus canciones.

Piedra de toque incomprendida en su momento, que con el tiempo se erige como tótem de una revolución musical, conceptual y visual que llega a nuestros días.

Hace unas semanas escuchábamos el primero de sus temas, Kurt Vile & the Violators versionando “Run Run Run“. Hoy conocemos la que ha hecho Matt Berninger de The National.

Escucha ‘I’m Waiting For The Man’ de Matt Berninger