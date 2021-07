DARKSIDE – Spiral (Matador / Popstock!)

Ocho largos años han tenido que pasar para que Nicolas Jaar y Dave Harrington unan fuerzas de nuevo, alumbrando el que es segundo álbum de ese proyecto conjunto bautizado como DARKSIDE. Llega así la esperada continuación de aquel ‘Psychic’ (Matador, 13) que resultase tan inspirado e inspirador, en un trabajo conformado por nueve piezas que mantiene y acusa las cualidades presupuestas a esta alianza creativa con sede en Nueva York.

‘Spiral’ (Matador, 21) es un catálogo de electrónica inteligente y consecuencias hipnóticas, tras apuntar hacia algunas de las diferentes formas que el género puede llegar a adoptar, en plena seducción y gracias a los claroscuros ofertados. A lo largo de cincuenta minutos, Jarr y Dave juegan con diferentes tonalidades sonoras, dando lugar a texturas variadas, siempre creíbles y expuestas con convicción. La referencia presenta mayoría de canciones de alma oscura e inquietante, pero también pinceladas de exquisita psicodelia, alguna ida de olla puntual de las que solo entienden los propios artistas, y escenas de evidente belleza. Una secuencia de ritmo templado, que aumenta así los niveles de insinuación y sugestión como parte del propio argumento.

La referencia se inaugura con la solemnidad industrial de “Narrow Road” antes de dar paso a la atmosférica “The Limit”, mientras que “I’m The Echo” juguetea con una base cercana al trip-hop y el preciosismo de “Spiral” da título al lanzamiento. Por su parte, “Liberty Bell” y “Lawmaker” son acercamientos al pop que recuerdan a los siempre añorados The Beta Band, y los ocho minutos psicodélicos de “Inside Is Out There” quedan ubicados cerca de Primal Scream e incluso The Stone Roses. La frágil “Only Young” sirve como cierre y se situaría no muy lejos de James Blake, si no fuese por unos punteos de progresivo algo chirriantes que desvirtúan la pieza en cuestión.

Las altas expectativas y el prolongado silencio acontecido tras las excelentes sensaciones dejadas en su momento por ‘Psychic’ (2013) podrían, en un primer vistazo, jugar en contra de la evaluación. Pero lo cierto es sin resultar tan llamativo ni novedoso como su antecesor, ‘Spiral’ (2021) es igualmente un disco más que notable, que materializa las vertientes más elegantes y reflexivas de la electrónica. Uno de esos títulos que, de haber sido perpetrado por algún artista novel, llamaría casi con toda seguridad la atención generalizada de medios y público.

Escucha DARKSIDE – Spiral