Escucha lo nuevo de Everything But The Girl, ‘Nothing Left To Lose’

Tracey Thorn y Ben Watt confirmaban el pasado otoño que han grabado un nuevo álbum de Everything But The Girl, que saldrá la próxima primavera. Un disco que llevará por título Fuse y se editará el 21 de abril.

De momento conocemos su primer avance, «Nothing Left To Lose», en la que ahondan en esos sonidos sintetizados y elegantes que abordaron a mediados de los 90. No ha sido una vuelta a sus inicios, ha sido retomar las cosas donde las dejaron.

Ambos han estado ocupados trabajando en sus propios proyectos durante las últimas dos décadas, colaborando ocasionalmente juntos. Sin embargo, su nuevo álbum será el primer trabajo de la banda en 24 años, desde el lanzamiento de Temperamental en 1999.

Everything But The Girl se formaron en 1982 y estuvieron activos hasta el año 2000, durante el cual lanzaron más de una decena de discos, desde su álbum debut, Eden (1984), hasta Temperamental. Iniciaron su carrera dentro del género conocido como Sophisti-pop y a principios de los años 90 comenzaron a orientar su estilo hacia una electrónica más elegante, como se puede ver en Amplified Heart (1994) y Walking Wounded (1996).

A lo largo de cuatro décadas, Ben Watt ha mantenido una trayectoria comprometida con la evolución, desde el folk ardiente de sus primeros trabajos en solitario con Robert Wyatt, hasta los diez años que encabezó su astuto sello de electrónica Buzzin’ Fly, y sus recientes álbumes de no-ficción y crisis de mediana edad, los premiados Hendra (2014) y Storm Damage (2020).

Por su parte, Tracey Thorn ha prestado su voz a varias bandas y ha publicado varios álbumes en solitario, el último de ellos Tinsel and Lights (2012). En 2019 publicó sus memorias, Otro Planeta: Memorias De Una Adolescente En El Extrarradio (Alpha Decay, 2019).

Escucha ‘Nothing Left To Lose’ de Everything But The Girl