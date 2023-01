The New Pornographers anuncian disco para marzo, escucha un adelanto

Continue as a Guest, el nuevo álbum de The New Pornographers, se lanzará el 31 de marzo a través de Merge Records, en el que es su primer lanzamiento para el sello.

Diez nuevas canciones producidas por su líder A.C. Newman, quien ha vuelto a contar con la participación de sus compañeros Neko Case, Kathryn Calder, John Collins, Todd Fancey y Joe Seiders, así como contribuciones del saxofonista Zach Djanikian. Además de la colaboración con otro ex de la banda, Dan Bejar, la canción «Firework in the Falling Snow» fue escrita en conjunto con Sadie Dupuis (Speedy Ortiz, Sad13).

El álbum aborda temas de aislamiento y colapso, siguiendo la ambivalencia de la vida cotidiana durante la pandemia y las innumerables trampas de vivir en línea y viene anticipado por el sencillo «Really Really Light», una reescritura de una canción que quedó fuera del disco Brill Bruisers. «Parte de mi proceso a lo largo de los años ha sido jugar con cosas que nunca terminé. Me gustó mucho el coro de Dan, y durante un tiempo solo estaba tratando de escribir algo que creía que pertenecía a él», comparte A.C. Newman. «Estaba pensando en la canción de Aloe Blacc ‘The Man’ que interpolaba el coro de ‘Your Song’ de Elton John y pensé que sería divertido interpolary una canción que nadie conoce. No intentando sonar como Aloe Blacc, solo haciendo algunas interpolaciones propias. Se convirtió en un juego de escribir un verso que se sintiera como parte de la misma canción. En mi mente, estaba buscando un poco de Jeff Lynne-era Tom Petty, un clásico por defecto».

Escucha ‘Really Really Light’ de The New Pornographers