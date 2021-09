Escuelas Pías – Plantas Alucinógenas (El Genio Equivocado)

Lo reconozco, tengo pasión por Escuelas Pías. Nada que ver que sean sevillanos, ni que me dan entrevistas muy majas, sino porque su música me resulta la mar de edificante en estos tiempos. Esas voces que encajan a la perfección en un maremágnum de sonidos synth, y que me retrotraen a los primeros Depeche Mode, sin uñas pintadas ni pelos decolorados.

Con este trabajo Cristian y Davis cierran su tetralogía de EPs que nos han ido mostrando a lo largo de este último tiempo; primero Plantas de exterior, que llegó en noviembre de 2020. A ello le siguió Plantas Carnívoras, del pasado febrero. Para mayo llegó Plantas venenosas y ahora rematan con Plantas alucinógenas. Una obra repleta de vegetación exuberante y sonora pone fin con un broche de oro. En total nos han dejado 16 canciones a cuál mejor. Ya lo que nos queda es el álbum que previsiblemente llegará a finales de año o principios del próximo.

Plantas alucinógenas se abre con “Metro cuadrados”, una efervescencia de synth-pop con un estribillo pegadizo y algo macabro; marca de la casa. “Cabeza rodante” es un medio-tempo que brota desde un sonido tipo midi, pero que torna en una efervescente canción de amor. Cuando llegan a “Escena de mierda” se desmelenan musicalmente y nos hablan de todas esas personas que siempre estamos fuera de lugar. En “El Rayo”, que finiquita el trabajo con contundencia a lo My Bloody Valentine, nos regalan una oda íntima y épica. Todo ello para poner broche final a este año en que los “escolapios” se han dedicado al mundo de las plantas, como si de una suerte de Padre Mundina, pero pop, synth power y rezando a Cthulhu.

La portada ha sido diseñada por el ilustrador Cristian Pineda con un artwork evocativo y futurista y de tonos claros. Es evidente, Cristian Bohórquez y Davis Rodríguez van subiendo peldaño a peldaño el escalón de superarse a sí mismos. Es hora que los pongamos en el altar que merecen. Y podemos llevarles flores; eso sí, siempre carnívoras, de exterior, venenosas o alucinógenas. No lo olviden.

Escucha Escuelas Pías – Plantas Alucinógenas