Bunbury estrena ‘El Triste’, homenaje a José José

Bunbury sorprende con una nueva canción. Una versión del clásico “El Triste”, escrita por José José, cantante, músico, productor discográfico y ocasionalmente actor mexicano del que acaban de cumplirse dos años de su muerte.

Como ha contado en su NL personal:

“Hace un año y medio tenía previsto participar en un homenaje a José José que se celebró en la Ciudad de México en el marco del Vive Latino de 2020. Estuve colaborando con Meme del Real de Café Tacvba, y ensayando a distancia hasta que, en el último momento y por problemas de visados y entradas y salidas, no pude volar.

Una espinita se me quedó clavada y este verano me metí en el estudio de Paco Loco en El Puerto Santa María para grabar mi propia versión de El Triste. He querido hacer coincidir su publicación con el segundo aniversario de su muerte y homenajear así a José José, el Príncipe de la Canción, posiblemente el cantante más querido entre los hispanos de todas las Américas. También he buscado hacer un guiño -a modo tributo- a los arreglistas de la época (los 70) emulando el sonido vintage y adaptándolo al formato de una banda de Rock sin complejos ni limitaciones, como son Los Santos Inocentes.

El video lo rodamos unos días después, en las bodegas Osborne, también en el Puerto, con la dirección de Mario Ruiz y la participación de los fantásticos actores Jaime Olías (El Cid, El Final del Camino, Open Windows…) y Daniela Aldana.

¡Espero que os guste!”

El pasado verano ya te contábamos que en pocas fechas podríamos escuchar material nuevo de Bunbury, que el pasado año publicó nada menos que dos discos, Posible y Curso de Levitación Intensivo, que fue lanzando sin singles previos de presentación queriendo que el oyente tuviera una experiencia diferente. Compartió fotos en el estudio de Paco Loco en El Puerto de Santa María (Cádiz) en el que se grabó esta canción y esperemos que alguna más. Pronto saldremos de dudas. A esto se suma su primer poemario, que llega con el título de Exilio Topanga y ya está disponible.

Hasta que tengamos más noticias al respecto escucharemos su versión y te recordamos sus próximas fechas anunciadas para verle en directo.

Escucha ‘El Triste’ de Bunbury

Fechas de Bunbury en España

Llegan igualmente las primeras fechas para 2022 año en el que empezará a conmemorar igualmente sus 35 años en la música. Tres décadas y media que desde el primer mini Lp con Héroes del Silencio en 1987, se ha consagrado como una estrella internacional del máximo nivel, forjada al calor de brillantes obras y de una férrea disciplina de trabajo.

6 / agosto / 2022 – Málaga, España