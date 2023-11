Especial Beatles con Dani Llamas (Beatlefeast ´23) en ‘Bienvenido a los 90’

En el programa de hoy charlamos con Dani Llamas sobre su carrera y sobre la influencia de los Beatles en el sonido de los años 90.

Nos desplazamos hasta Sevilla para realizar el programa dentro del marco del Beatlefeast 2023, un macro evento dedicado a la banda de Liverpool.

Suenan:

01. Dani Llamas – Fui piedra

02. Backbeat – Money

03. Paperback Writer – This is a Call – Foo Fighters

04. Dear Prudence – Angeles – Elliott Smith

05. We Can Work It Out – You – Bad Religio

06. Helter Skelter – Tunic – Sonic Youth

07. Happiness Is A Warm Gun – A Shot in the Arm – Wilco