Fallece Van Conner, miembro fundador de Screaming Trees

Van Conner, miembro fundador de Screaming Trees falleció anoche a los 55 años, según acaba de informar su hermano Gary Lee Conner a través de las redes:

«Déjame poner esta carta en la tumba de Van. Van Conner, bajista y compositor de Screaming Trees, murió anoche debido a una enfermedad prolongada a los 55 años. Fue la neumonía lo que finalmente lo mató. Era uno de los amigos más cercanos que alguna vez tuve y lo quería inmensamente. Lo extrañaré para siempre y siempre y siempre…»

El músico y bajista estadounidense fundó Screaming Trees en Ellensburg, junto a su hermano Gary Lee Conner en la guitarra, el recordado vocalista Mark Lanegan fallecido el pasado año y el batería Mark Pickerel. Grabaron su primera demo en 1985, solo unos meses después de su formación. Su productor, Steve Fisk, logró convencer al jefe de Velvetone Studios para lanzar un álbum de la banda. El resultado, Clairvoyance, apareció en Velvetone Records en 1986 tras su EP Other Worlds (1985). Con Clairvoyance en mano, Fisk logró obtener un contrato para Screaming Trees con SST Records. Even If and Especially When, fue lanzado en 1987 y los Trees comenzaron a trabajar en el circuito independiente estadounidense, tocando shows en todo el país.

Poco más os podemos decir de la carrera de Screaming Trees, parte importante del grunge cuyo rock emocionante ofrecía texturas neo-psicodélicas inspiradas en los años 60 en una mezcla de hard rock, garage rock y folk rock. Discos como Discos como Dust (1996), Sweet Oblivion (1992), Uncle Anesthesia (1991) o Buzz Factory (1989) quedan como legado imborrable para siempre.

Mientras estaba con Screaming Trees, Conner formó el proyecto paralelo Solomon Grundy, en el que él cantaba y tocaba la guitarra. Esa banda lanzó un álbum en 1990, y durante ese período Conner también se unió a una formación en vivo de Dinosaur Jr. Más tarde, formó otro proyecto paralelo llamado Gardener, que lanzó un álbum en 1999. Después de la separación de Screaming Trees, Conner trabajó como músico de sesión y ha formado varias bandas adicionales de rock alternativo, incluyendo VALIS y Musk Ox.

Descanse en paz.