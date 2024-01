Fat White Family avanzan su nuevo trabajo

Fat White Family están de regreso con la continuación de su aclamado Serfs Up! del pasado año 2019. La banda londinense anuncia Forgiveness Is Yours, que verá la luz el viernes 26 de abril, y anuncian que es un disco que les ha llevado a los límites no sólo de su talento creativo, sino de su salud, de su cordura, de su propia existencia.

Como dicen: «Trata de la vida como eterna contingencia… de dejar de sospechar y saber que esta mierda nunca será más fácil… de hecho, está a punto de empeorar, tu cuerpo se va a descomponer y la gente a la que quieres empezará a morir lentamente a tu alrededor… pero, de alguna manera, ya has destrozado suficientes expectativas en la vida como para aceptarlo». Forgiveness Is Yours es un testamento a la voluntad de crear incluso cuando las catástrofes siguen sucediendo, cuando has salido de la niebla de las drogas el tiempo suficiente para darte cuenta de que el daño es irreparable, todas las treguas son efímeras y el juego nunca valió la pena. Quemado y limpio de ilusiones, Forgiveness Is Yours es la quintaesencia del desencanto y el fruto agridulce de tiempos viciosos y siniestros. Disfrutémoslo mientras podamos: no hay nada igual.

Una de sus canciones es «Bullet Of Dignity», que llega junto a un vídeo dirigido por Niall Trask, que presenta a la banda en un homenaje a los creadores de imágenes Pierre & Gilles, Pierre Commoy y Gilles Blanchard.

Escucha ‘Bullet Of Dignity’ de Fat White Family

Foto Fat White Family: Louise Mason