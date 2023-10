Feid – MOR, No Le Temas A La Oscuridad (Universal Music)

Existe una “quote” popular en internet que dice “If the love doesn’t feel like 90s R&B I don’t want it”. Ese amor del que habla la frase es el expresado en el último álbum de Feid. Una de sus mejores recolecciones, para los que buscan disfrutar de alguna de las mejores producciones de su discografía sin morir en el intento de buscar entre sus temas con Xs y números.

El titulo Mor, No Le Temas A La Oscuridad capta a la perfección el ambiente del disco, pues Feid utiliza una serie de ritmos asociados a la noche, como pueden ser el reggeaton, el techno o el synthpop y los mezcla con su brillante timbre de voz, el cual distorsiona o modula en función de lo que transmita. Un ejemplo de ello es “EY CHORY”, con un sampleo de “La Maquina” de Yaviah, “LUCES DE TECNO” o “FERXXO 151” y su tropical house. Esta luz en la oscuridad mencionada, que además aparece en la caratula, también podría hacer referencia a los buenos momentos románticos en la dura vida del artista.

Todos sabemos lo moñas que es Feid, como usa su jerga paisa para encandilar los oídos y bailar suave y pegado con el/la que te gusta, así como usa este mismo tono dulce para hacerte llorar con esa historia de desamor con la que te puedes identificar. Lo primero, aparece en “ROMÁNTICOS DE LUNES”, “NX TX SIENTAS SOLX”, o “NIÑA BONITA”, con Sean Paul. Lo segundo, lo demuestra en su inesperada colaboración de indierock con Cupido en “PRIVILEGIOS”.

Sin contar esta última con Cupido, parece que todas las colaboraciones encajan como puzle en el disco, como si los featurings se hubiesen tomado una pócima de FERXXO. “RITMO DE MEDALLO” con Ryan Castro muestra una perfecta química colombiana en un reggeaton más clásico, “GANGSTERS Y PISTOLAS” se remodela a sí misma para tener el toque romántico de Feid y agresivo de Ñengo Flow, y “BUBALU”, con Rema, hace parecer que el nigerian pidgin (la lengua criolla de Nigeria) hubiese nacido para ser cantado en ese especifico beat.

Mor, No Le Temas A La Oscuridad podría ser una continuación de INTER SHIBUYA, el álbum que en 2021 le permitió explorar otros sonidos. El lanzamiento, quizás por no obtener tanto hit comercial como su anterior FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ALBUM puede resultar un tanto infravalorado. Solo podemos esperar que el propio artista le dé la importancia que merece a cada track, porque ya sabemos que se le da muy bien hacer canciones, pero al estar haciéndolas como churros, estas pueden ser olvidadas o confundidas fácilmente (sobre todo si el título de la canción incluye su nombre y una serie de números aleatorios).

