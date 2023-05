Primavera Sound ofrecerá sus principales actuaciones por Twitch

Ya queda poco para disfrutar de Primavera Sound. La edición 2023 del evento se celebrará en dos ciudades españolas distintas: los días 1, 2 y 3 de junio tendrá lugar, como ya es habitual, en el Parc del Fòrum de Barcelona-Sant Adrià del Besòs, y el 8, 9 y 10 en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, en Madrid.

Un cartel doble donde ya esperan Depeche Mode, Blur, Kendrick Lamar, Rosalía, New Order, Pet Shop Boys, St. Vincent, Calvin Harris, Le Tigre, Halsey, The Moldy Peaches o Caroline Polachek, entre muchos otros nombres que superan los 150.

Primavera Sound se expande este año no solo en Barcelona y Madrid, sino también a través de pantallas alrededor del mundo. Gracias a la colaboración del festival con Amazon Music, los espectadores tendrán la oportunidad de seguir en directo no solo las actuaciones en los escenarios, sino también lo que ocurre detrás del telón.

Los canales de Amazon Music en Twitch transmitirán en exclusiva el livestream de varias actuaciones destacadas de Primavera Sound en Barcelona y Madrid. Entre los artistas que se podrán disfrutar se encuentran Depeche Mode, Blur, New Order, Skrillex, The War On Drugs, Perfume, Måneskin, Christine and the Queens, Arlo Parks, The Moldy Peaches, Sparks, Cavetown y Wednesday, entre otros. Cada jornada, la retransmisión de los conciertos comenzará a las 19:30 hora local, permitiendo vivir la experiencia Primavera desde cualquier parte del mundo y desde cualquier dispositivo. Además, se ofrecerá la posibilidad de incorporar comentarios y subtítulos en inglés y castellano.

Dónde ver los conciertos de Primavera Sound

El livestream de Primavera Sound 2023 puede seguirse desde aquí.

Canales de Twitch para Primavera Sound Barcelona:

Emisión en inglés: twitch.tv/amazonmusic

Emisión en inglés: twitch.tv/amazonmusicuk

Emisión en inglés con subtítulos en castellano: twitch.tv/amazonmusicenvivo

Emisión en inglés con subtítulos en castellano: twitch.tv/amazonmusices

Canales de Twitch para Primavera Sound Madrid:

Emisión en castellano: twitch.tv/amazonmusices

Emisión en castellano con subtítulos en inglés: twitch.tv/amazonmusicuk