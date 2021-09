Fito y Fitipaldis sacan disco y anuncian gira con Morgan de teloneros

Fito y Fitipaldis están de vuelta con su esperado nuevo trabajo, Cada Vez Cadáver que se publica hoy y del que te hablaremos en los próximos días en Muzikalia.

Fito Cabrales regresa junto a su banda con el séptimo disco de su carrera que viene acompañado de una nueva y esperada gira que arrancará en marzo de 2022.

Cada vez Cadáver Tour arrancará en el Palacio de los Deportes de Santander y visitará durante cuatro meses las principales ciudades de nuestro país, recuperando el formato y el espíritu de las grandes giras. Fito y Fitipaldis contará como banda invitada a Morgan presentando su nuevo trabajo The River and The Stone, que será publicado el próximo 15 de octubre.

El nuevo álbum, muy esperado por muchas razones, en palabras del propio artista en el primer single “Cada Vez Cadáver“: “Es la forma de caer, es la forma de volver de los abismos, de escribir sin más razón, de decir por puro miedo a no saber decirlo, de apretar el corazón, de aflojar de la cabeza los tornillos”. 10 canciones llenas de sinceridad y matices donde se demuestra el verdadero sentido de hacer música.

La puesta en directo de este álbum va a significar algo muy importante para el grupo, la vuelta a desvivirse en los escenarios como siempre ha hecho, desprendiendo, más que nunca, una espiritualidad musical, que hará vibrar a todos sus fans.

Estas son las ciudades del ‘Cada vez Cadáver Tour’ de Fito y Fitipaldis

Próximamente se confirmarán las fechas concretas

Escucha ‘Cada vez Cadáver Tour’ de Fito y Fitipaldis