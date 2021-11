Foals regresan con ‘Wake Me Up’, nuevo single

Foals publicaron dos discos este 2019. La banda de Yannis Philippakis lanzaban Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 en primavera y su continuación Everything Not Saved Will Be Lost Part Part 2, en otoño.

Los británicos regresarán en 2022 con un nuevo álbum, y aunque no han revelado detalles de título o la fecha de lanzamiento, han compartido la primera canción, “Wake Me Up”, que llega con un vídeo dirigido por Dave East.

“Con ‘Wake Me Up’, solo quería escribir una canción sobre transportarse a una situación mejor e idílica”, dijo Yannis Philippakis en un comunicado. “Creo que todos tuvimos esa sensación de que los últimos dieciocho meses fueron como un extraño sueño febril que se sintió surrealista pero muy conmovedor. Creo que todos deseamos habernos despertado en otro lugar en varios momentos “.

Escucha ‘Wake Me Up’ de Foals