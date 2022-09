Gaz Coombes de Supergrass tiene nuevo disco, escucha un adelanto

El vocalista de Supergrass retoma su carrera en solitario tras la reunión de su grupo. Gaz Coombes, que no lanzaba material desde 2018, lanzaba la pasada primavera el single «Sonny The Strong», canción inspirada en la historia del boxeador británico Randolph Turpin, todo un icono de la clase obrera en la Inglaterra de posguerra.

Ahora tiene un nuevo tema («Don’t Say It’s Over»), adelanto de su próximo disco ‘Turn The Car Around, que será publicado el 13 de enero de 2023 a través de Hot Fruit Recordings / Virgin Music. Con él cierra una trilogía que comenzó con Matador (2015) y continuó con World’s strongest man (2018).

El disco se grabó en el studio que Gaz posee en Oxfordshire y ha sido producido por Ian Davenport, quien ya trabajó con él en los anteriores álbumes.

Escucha ‘Don’t Say It’s Over’ de Gaz Coombes