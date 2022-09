The Afghan Whigs – How Do You Burn? (Royal Cream/BMG)

Hubo un tiempo, allá por los principios de los 90, que The Afghan Whigs tuvieron su momento de gloria; dos discos para enmarcar tuvieron la culpa: Congregation (1992) y Gentlemen (1993) reunían virtudes para sacar pecho. A saber: rock de riffs inflamados, testosterona desbordada en la forma de cantar de Greg Dulli y en las letras de pasiones desaforadas, intensidad extrema que bebía del punk, del grunge, del stadium band y del soul. Dulli y compañía nunca llegarían a brillar tanto después, aunque su propuesta no fuera especialmente innovadora ni falta que les hacía. Ojo, Kurt Cobain era el referente en esa época, pero Dulli siempre me pareció más sexi, como una especie de Jim Morrison con menos pecados por expiar.

A lo largo de su discografía los de Ohio han ido perdiendo interés para los medios musicales, aunque sus aficionados hemos disfrutado con una discografía más que notable, y que no ha perdido la pegada y el impacto emocional. El tiempo pasa, y quizás uno sospecha que The Afghan Whigs están de vuelta por simple interés monetario -reunión y gira de conciertos- como han hecho muchos grupos de los noventa, pero tras escuchar Burn How Do You Burn? (Royal Cream/BMG, 2022) me atrevo a certificar que Dulli & Co tienen aún cosas interesantes por decir.

Porque este disco es de largo recorrido, y condensa la misma pasión que rebosaba en sus mejores momentos. “I’ll Make You See God” (título muy dulliniano, por llamarlo de alguna manera) es un pelotazo de rock intenso pasado por la licuadora de Motorhead y el trote motorik. Tras la furia, la calma con “The Gateway” –Mark Lanegan acompaña a las voces- con unos arreglos de cuerda y piano muy beatle. La vehemencia de “Cath A Colt” es ya marca de la casa, y “Domino And Jimmy” es un baladón de los que, ahora, Coldplay se agencian con más morro que espalda como si fueran ellos los inventores de la franquicia. Sigo creyendo en Greg Dulli, y que sea por mucho tiempo más.

Escucha The Afghan Whigs – How Do You Burn?