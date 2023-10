Glen Hansard comparte un último adelanto de su disco

Glen Hansard publica este mismo viernes el que será su quinto álbum en solitario, All That Was East Is West Of Me Now. El álbum tomó forma a través de una serie de cinco conciertos organizados por el irlandés en su pequeño pub local a lo largo de noviembre de 2022. «Una canción solo se convierte en lo que es a través del testigo», dice, y en presencia de una audiencia, «la canción encuentra un camino diferente». Al final de la residencia, el álbum había tomado forma y la grabación comenzó con el colaborador David Odlum en su estudio casero en las afueras de Dublín.

Para la mayor parte del disco, Hansard contó en el estudio con sus compañeros de Frames Joseph Doyle, Graham Hopkins, Ruth O’Mahony Brady, Rob Bochnik y el miembro honorario Earl Harvin. Las cuerdas fueron cortesía de sus compañeros de directo Gareth Quinn Redmond, Kate Ellis, Paula Hughes, Katie O’Connor y Una O’Kane.

Otra de las canciones del disco es «Bearing Witness».